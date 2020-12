Prezenty 2020: o czym marzą Niemcy?

Smartfony, komputery, tablety – to prezenty tradycyjnie otwierające listy życzeń młodych ludzi, którzy ostatnie godziny przed lockdownem spędzali w pasażu handlowym we Frankfurcie. Ze swoimi życzeniami wpisali się w panujące trendy – uważa Norbert Herzog, ekspert ds. technicznych dóbr konsumpcyjnych w największym niemieckim instytucie badań opinii publicznej GfK. Tylko w przypadku monitorów podczas listopadowego „Black Friday” odnotowano wzrost sprzedaży o 76 procent. W przypadku klawiatur i myszek komputerowych było to 67 procent.

„W czasach korony chcemy dostawać wszystko, czego potrzebujemy w pracy zdalnej", wyjaśnia ekspert. Dużym wzięciem cieszy się także elektronika służąca rozrywce na sofie w domowym zaciszu, gdzie ludzie spędzają wieczory podczas lockdownu.

Liczy się przede wszystkim produkt, a dopiero potem cena. Zdaniem ekspertów ten trend widoczny był także w ubiegłych latach.

Powrót do domu

„Pandemia doprowadziła do tego, że ludzie spędzają w domu o wiele więcej czasu niż zwykle. Powrót do domu wpływa na wybór prezentów”, podkreśla Petra Süpitz, ekspertka GfK.

I to najwyraźniej jest powodem boomu, jaki przeżywa drobny sprzęt kuchenny, w tym wszystko to, czego potrzeba do przyrządzania posiłków. W stosunku do ubiegłego roku sprzedaż wzrosła w Niemczech o 133 procent. Powodzenie mają zamrażarki – tu odnotowano wzrost o 70 procent.

Na fali wzrostu są także produkty zdrowotne, higieniczne i te z branży wellness. Modne są piekarniki parowe oraz pralki, których para zabija wirusy i bakterie w odzieży.

Ponadczasowa biżuteria

Utrzymuje się panujący już od lat trend kupowania biżuterii. „Życzenie, by sprawić komuś radość wartościowym przedmiotem, jest właściwie ponadczasowe”, wyjaśnia Stefan Hertel z niemieckiego Zrzeszenia Handlu. Największym powodzeniem cieszy się biżuteria srebrna, złota i platynowa.

Jednak lockdown sprawił, że jubilerzy i zegarmistrze odnotowali od września 20-procentowy spadek obrotów. Wielu z nich próbowało ratować swój biznes poprzez rozszerzanie oferty online, doradztwo czy wirtualne wycieczki po witrynach sklepowych.

Nic nie wygra z realną prezentacją towarów w sklepie – mówi szef niemieckiego Związku Jubilerów Joachim Dünkelmann. „Zakupy na monitorze tego nie zastąpi, biżuteria to bardzo emocjonalny prezent, klienci chcą czuć materiał i widzieć refleksy światła”, mówi.

Nowy rodzaj podarunku: czas

Podczas pandemii spadł też popyt na ubrania i produkty kosmetyczne. Kto nie musi codziennie chodzić do biura, temu mniej potrzebny jest make-up, nowe koszule czy bluzki.

Całkiem inny, ponadczasowy trend mógłby powstać w czasach korony: darować sobie wzajemnie swój czas – zamiast luksusowych przedmiotów. W magazynach lifestylowych hasło „Czas zamiast rzeczy” pojawia się już jako motto 2020 roku.

