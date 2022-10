Ołeksij Makiejew zaczyna pracę. Kim jest nowy ambasador Ukrainy w Berlinie

Ołeksij Makiejew to były pełnomocnik rządu Ukrainy ds. polityki sankcji. Prezydent Wołodymyr Zełenski mianował go ambasadorem już we wrześniu br. Makiejew przyjechał do Berlina samochodem tydzień temu, ale to dziś ma złożyć u prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera na zamku Bellevue listy uwierzytelniające. Nowy ambasador po krótkiej uroczystości z udziałem wojska ma odbyć rozmowę z prezydentem Niemiec. Na zamku Bellevue będzie wywieszona ukraińska flaga.

Kontrowersje wokół Melnyka

Makiejew, doświadczony dyplomata, zastąpi na stanowisku Andrieja Melnyka. Melnyk był ambasadorem Ukrainy w Niemczech przez osiem lat i po wybuchu wojny w Ukrainie zasłynął z wyraźnej krytyki niemieckiego rządu, bezpośredniego języka i częstego domagania się wsparcia dla Ukrainy - głównie wysłania niemieckiego sprzętu. Prezydent Zełenski odwołał go w lipcu - niedługo po tym jak w programie „Jung & Naiv” bronił Stepana Bandery. Wywołał tym kontrowersje także w Polsce.

Andrij Melnyk

„Makiejew ma własny styl”

Jego następca to również doświadczony dyplomata - karierę w dyplomacji rozpoczął tuż po studiach, w 1996 r. W 2014 r. brał udział w negocjacjach w Mińsku, w ekipie prezydenta Petra Poroszenki. Od 2020 był pełnomocnikiem MSZ Ukrainy ds. polityki sankcji - współpracował m.in. z partnerami z UE, Szwajcarii, G7. Mówi płynnie po niemiecku.

„Mądry, rozważny i przyjazny rozmówca, który z pasją walczy o dobro ojczyzny” - tak ocenił go w rozmowie z ZDF deputowany Zielonych Robin Wagener, który rozmawiał z nim w Berlinie. „Melnyk 2.0? Makiejew ma własny styl” - ocenia ZDF.

Sam Makiejew opublikował na Twitterze powitalne wideo, w którym podziękował Niemcom za wsparcie w wojnie z Rosją. Dodał jednak: - Muszę być szczery. Potrzebujemy więcej. Potrzebujemy dużo więcej. Będę pracował nad tym, abyśmy my - Europejczycy, Ukraińcy i Niemcy - uczynili naszą Europę bezpiecznym miejscem.

