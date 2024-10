Nowy wariant wirusa mpox. Pierwszy przypadek w Niemczech

W Niemczech pojawił się pierwszy przypadek infekcji nowym wariantem wirusa mpox (dawniej: ospa małpia). Chodzi o wariant klad Ib.

Jak poinformował Instytut Roberta Kocha (RKI) w Berlinie, do zakażenia doszło za granicą, a infekcja została wykryta w ubiegły piątek, 18 października. RKI, który jest w Niemczech odpowiedzialny za zwalczanie chorób zakaźnych, nie podał na razie innych szczegółów.

Bez zwiększonego ryzyka

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) klad Ib jest bardziej zaraźliwy i bardziej niebezpieczny niż poprzednie warianty mpox, które występowały już w Niemczech. Według RKI od maja 2022 roku wariantem klad IIb zaraziło się w Niemczech już 3800 osób. Jak dotąd nie odnotowano żadnych zgonów z tego powodu.

Pomimo wykrycia nowego wariantu w Niemczech, RKI twierdzi, że „nadal nie zakłada zwiększonego ryzyka” w Niemczech. Instytut wyjaśnia, że „bardzo uważnie” monitoruje sytuację i w razie potrzeby dostosowuje swoje zalecenia.

Przez bardzo bliski kontakt

Jednym z powodów jest to, że „do przeniesienia wirusa mpox wymagany jest bliski kontakt fizyczny”. Wirus przenosi się głównie poprzez bliski kontakt z zakażoną osobą, na przykład podczas seksu, przytulania, masowania lub całowania.

RKI zakłada również, że dostępne szczepionki są skuteczne przeciwko wariantowi klad I. Rzecznik niemieckiego ministerstwa zdrowia stwierdził ponadto, że Niemcy są strukturalnie, prawnie i medycznie przygotowane na infekcję nowym wariantem mpox.

Głównie w krajach afrykańskich

Wirus Mpox, znany wcześniej jako ospa małpia, od ponad 50 lat jest problemem zdrowotnym w niektórych częściach Afryki. Nowy wariant – klad Ib – rozprzestrzenia się od kilku miesięcy w niektórych krajach afrykańskich. Od początku roku z tego powodu zmarło około 1100 osób. Łącznie odnotowano już 42 tys. zachorowań.

Mpox: charakterystyczna wysypka Zdjęcie: Ruth Alonga/DW

W połowie sierpnia br. WHO ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Jest to najwyższy poziom alarmu, który powinien skłonić władze na całym świecie do zwrócenia większej uwagi na zagrożenie.

W połowie sierpnia w Szwecji potwierdzono pierwszy przypadek nowego wariantu wirusa poza kontynentem afrykańskim. Osoba dotknięta chorobą podróżowała wcześniej do Afryki. Europejski organ ds. zdrowia ECDC od pewnego czasu spodziewał się kolejnych „importowanych” przypadków w Europie.

Jak rozpoznać mpox?

Do typowych objawów zakażenia wirusem mpox należy charakterystyczna wysypka i często też ogólne objawy, takie jak gorączka, bóle głowy i mięśni. Przypadki śmiertelne są rzadkie, szczególnie w krajach o dobrych standardach leczenia.

Istnieją szczepionki przeciwko ospie, które są również skuteczne przeciwko mpox, zmniejszają ryzyko infekcji i łagodzą przebieg choroby. Niemiecka komisja ds. szczepień STIKO zaleca obecnie ich stosowanie tylko w określonych grupach ryzyka.

(AFP, DPA/dom)

