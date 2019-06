Nowy spór o drogi. Tym razem Niemcy chcą zaskarżyć Austrię

Zanosi się na kolejny drogowy spór między Niemcami a Austrią. Niemiecki minister transportu Andreas Scheuer (CSU) planuje skargę przeciwko władzom graniczącego z Bawarią Tyrolu, które zamykają swoje drogi lokalne dla kierowców chcących ominąć korki na autostradach. Dotyka to wielu zagranicznych turystów, głównie z Niemiec. Zdaniem Scheuera zachowanie władz Tyrolu jest „głęboko dyskryminujące”.

Austriacy zdecydowali niedawno, że we wszystkie wakacyjne weekendy zamknięte zostaną dla ruchu lokalne drogi wiodące wzdłuż autostrady Brennerskiej (A13) oraz autostrady Inntal (A12). Będą mogli z nich korzystać tylko okoliczni mieszkańcy albo ci turyści, którzy spędzają urlop w regionie. Inni, którzy wykorzystują boczne drogi do ominięcia korków na autostradach albo uniknięcia opłat, są zawracani przez policję.

Niemiecki minister transportu krytykuje zachowanie austriackich sąsiadów i zapowiada złożenie skargi do unijnego sądu. Decyzję w tej sprawie musiałby jednak podjąć niemiecki rząd.

Obejrzyj wideo 02:03 Udostępnij Korytarz życia Wyślij Facebook google+ Whatsapp Tumblr Google Buzz Newsvine linkedin Permalink https://p.dw.com/p/2x6kT Korytarz dla życia

Ciężarówki muszą czekać

Zamykanie lokalnych dróg to nie jedyna praktyka, która złości Niemców. W dniach o dużym natężeniu ruchu Austriacy wpuszczają do siebie tylko do 300 ciężarówek na godzinę – tak, aby na autostradach nie zrobiło się zbyt tłoczno. Efekt to długie kolejki tirów w Bawarii – po niemieckiej stronie granicy.

Temperaturę drogowego sporu między Austrią a Niemcami podnosi fakt, że Wiedeń wygrał niedawno sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, który nakazał Niemcom wycofanie się z planowanych opłat za autostrady. Trybunał uznał, że przygotowane przez Berlin rozwiązania są dyskryminujące dla obywateli innych krajów Unii. Wniosek skierowała do TSUE właśnie Austria.

Premier Bawarii Markus Soeder powiedział, że nie może być tak, iż Austria uważa niemieckie opłaty drogowe za dyskryminujące, a jednocześnie sama blokuje drogi dla zagranicznych kierowców. Minister Scheuer przyznał, że decyzja TSUE ws. opłat za autostrady była dla Niemiec „potężnym ciosem”.

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>