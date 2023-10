Nowy pociąg z Przemyśla do Hanoweru?

Podróż z polsko-ukraińskiej granicy do Niemiec wkrótce może być łatwiejsza. Nowy pociąg chce uruchomić czeska firma, która czeka jeszcze na zgodę polskich kolei.

Czeska firma transportowa Regiojet planuje uruchomienie nowego bezpośredniego połączenia kolejowego między polskim miastem Przemyśl przy granicy z Ukrainą a Hanowerem w Dolnej Saksonii. Zostało to potwierdzone przez rzeczniczkę firmy w czeskim Brnie w poniedziałek. Firma złożyła wniosek do polskiego Urzędu Transportu Kolejowego o otwarty dostęp do sieci kolejowej i czeka na decyzję.

Regiojet od dawna oferuje codzienne połączenie kolejowe między Pragą a Przemyślem, gdzie można się przesiąść do pociągów do ukraińskich miast Kijowa, Lwowa i Charkowa.

Ponadto spółka zamierza w przyszłości uruchomić pociągi między Pragą a Czopem, miastem na zachodzie Ukrainy w trójkącie granicznym z Węgrami i Słowacją. Trwają w tej sprawie negocjacje z Kolejami Ukraińskimi.

Firmę Regiojet założył czeski przedsiębiorca Radim Jancura w 1993 roku, jeszcze jako student. Początkowo działała pod nazwą Student Agency. Po początkowym organizowaniu zagranicznych pobytów opiekunek do dzieci, stworzył sieć autobusów dalekobieżnych. W następnej kolejności obszar działania przedsiębiorstwa rozszerzył się o pociągi.

dpa/sier