Nowy koronawirus dotarł do Niemiec. Pacjent czuje się dobrze

Nowy koronawirus dotarł do Niemiec. W bawarskim powiecie Starnberg zanotowano infekcję u 33-letniego mężczyzny. – Czuje się stosunkowo dobrze, wczoraj przed południem jeszcze pracował – powiedział we wtorek (28.01.2019) szef Bawarskiego Urzędu Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, Andreas Zapf. Pacjent został odizolowany i przebywa teraz w klinice Schwabing w Monachium.

33-latek uczestniczył w szkoleniu swojej firmy Webasto, na którym była także koleżanka z zakładu w Szanghaju. Przed podróżą do Niemiec kobietę odwiedzili rodzice pochodzący z prowincji Wuhan, szczególnie dotkniętej koronawirusem. Kobieta wracała do Chin 23 stycznia, podczas podróży miała już symptomy choroby. Jak poinformowała firma Webasto, kobieta trafiła do szpitala.

Rzadki przypadek

Szkolenie w niemieckiej firmie przebiegało w małej grupie, symptomy choroby u Chinki nie były jeszcze wtedy widoczne. Zakażenie wirusem przed wystąpieniem objawów są bardzo rzadkie.

Na razie nie ma podejrzenia o infekcję u innych pracowników, z którymi kontaktowały się zarażone osoby. Urzędy zdrowia próbują ustalić, z kim spotykały się w ostatnim czasie. Na razie zbadano 40 osób w firmie i rodzinie.

Firma z siedzibą w Stockdorfie odwołała na dwa tygodnie wszystkie podróże służbowe do Chin, a swoim pracownikom w bawarskiej siedzibie pozwoliła zdecydować, czy chcą przyjść do biura, czy zostać w domu.

Konferencja prasowa w Monachium: jest pierwszy przypadek infekcji nowym koronawirusem w Niemczech

Webasto to dostawca części samochodowych. Zatrudnia 13 400 pracowników. Centrala firmy mieści się w Bawarii. Na całym świecie istnieje ponad 50 oddziałów, w tym 12 w Chinach.

Od człowieka i poza Azją

Nowy koronawirus 2019-nCoV może wywołać chorobę płuc, na którą w Chinach zmarło już ponad sto osób. W większości były to starsze osoby z ciężkimi schorzeniami.

Przypadek z Bawarii jest o tyle szczególny, że do zakażenia od człowieka doszło poza Chinami.

To jeden z trzech takich przypadków. Do tej pory we wszystkich prawie 50 infekcjach we Francji, USA, Tajlandii i innych krajach azjatyckich osoby zaraziły się podczas podróży do Chin. W Wietnamie – jak poinformowały tamtejsze urzędy – doszło do zarażenia między ojcem i synem. Również w Japonii zaraził się kierowca autobusu wiozącego turystów z prowincji Wuhan.

Ponad 4500 chorych

Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn podkreślił, że bawarski przypadek infekcji pokazuje, że Niemcy są dobrze przygotowane. Zagrożenie dla zdrowia mieszkańców Niemiec jest w dalszym stopniu niewielkie – wynika z informacji Instytutu Roberta Kocha (RKI).

W Europie potwierdzono do tej pory trzy infekcje. Wszystkie dotyczyły mieszkańców Francji, którzy wcześniej byli w Chinach.

Na całym świecie wirusem zaraziło się już ponad 4500 osób. W Chinach na chorobą płuc zmarło już co najmniej 106 osób.

Pacjent zero zaraził się nowym koronawirusem w Wuhan

Nowy wirus 2019-nCoV rozprzestrzenił się najprawdopodobniej z targu w chińskim mieście Wuhan. Pacjent zero zaraził się jedząc ciepłe mięso dzikich zwierząt.

Na razie nie ma szczepionki chroniącej przed wirusem ani specjalnej terapii. Symptomy zachorowania (suchy kaszel, gorączka i duszności) mogą być łagodzone lekarstwami.

Eksperci oceniają, że nowa choroba płuc przebiega w większości przypadków łagodnie, nieraz nawet bez symptomów.

(dpa,afp)/dom

