Nowe zalecenia WHO. Maski ochronne także w domu

Zasada ta powinna obowiązywać niezależnie od zachowania ponad metrowego dystansu - wynika z aktualnych zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Maseczki ochronne, jeśli nie są akurat wykorzystane do ochrony nosa i ust, nie powinny być noszone na nadgarstku czy ściągane pod brodę - ostrzega WHO. Powinny być one przechowywane w czystych torebkach plastikowych wielokrotnego użytku.

Według WHO w szpitalach oraz w ośrodkach opieki oprócz personelu opiekuńczego maseczki powinny obowiązywać także pracowników administracji, sprzątaczki oraz pracowników kuchni i stołówek.

Brak dowodów

Pomimo nowych zaleceń WHO stoi nadal na stanowisku, że korzyści z noszenia maseczek ochronnych nie zostały dotąd jednoznacznie udowodnione. „Jak na razie istnieją tylko ograniczone i sprzeczne ze sobą dowody naukowe na temat skuteczności maseczek w ochronie przed zarażeniem wirusem Sars-CoV-2” - podało organizacja.

Opublikowane w listopadzie badanie z udziałem 4862 uczestników, z których część nosiła maseczki ochronne, a część nie, wykazało, że nie było żadnych różnic w przypadku infekcji koronawirusem. Jednak badania na mniejszą skalę wykazały, że maseczki redukowały ryzyko zakażenia.

W innych badaniach porównujących regiony stwierdzono, że na obszarach, na których stosowano maseczki, znacznie spadła liczba przypadków Covid-19.

(DPA/jar)