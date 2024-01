Nowe partie w Niemczech. „Jak w Republice Weimarskiej”

Szef ośrodka badania opinii publicznej Forsa, Manfred Güllner, przestrzega przed powstawaniem nowych partii, obawiając się warunków podobnych do tych z czasów Republiki Weimarskiej.

Jak powiedział sieci redakcji RDN, z powodu partii takich, jak Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) czy planowana partia konserwatywna Unia Wartości Niemcom „grozi rozdrobnienie systemu partyjnego i niebezpieczeństwo powrotu do warunków weimarskich”. Güllner ma na uwadze niestabilną sytuację polityczną pod koniec Republiki Weimarskiej, która sprzyjała nazistom.

– Na przykład jeśli w Turyngii coraz więcej osób głosuje na partie będące odłamem, ale te nie wchodzą do parlamentu, wtedy, aby móc mianować premiera, potrzebny jest coraz mniejszy odsetek głosów – wskazał szef ośrodka Forsa. To może sprzyjać skrajnie prawicowej AfD i jej szefowi w Turyngii, Björnowi Höcke.

Nieduży potencjał wyborczy

Co do decyzji o powstaniu nowej partii prawicowo-konserwatywnej Unia Wartości (Werteunion) szef instytutu Forsa stwierdził, że nie widzi dla niej „dużego potencjału wyborczego”. W jego opinii jest wątpliwe, czy partia ta osiągnie pięcioprocentowy próg wyborczy. Powołał się przy tym na przypadek jej założyciela Hansa-Georga Maassena (były szef kontrwywiadu), który podczas wyborów do Bundestagu w 2021 roku „nawet nie zdobył bezpośredniego mandatu”.

W ostatni weekend stowarzyszenie Unia Wartości podjęło decyzję o przekształceniu się w partię. Postawiło ono sobie za cel start już we wrześniu w wyborach do landtagów we wschodnich Niemczech. Z kolei lewicowa partia BSW założona na początku stycznia, planuje startować już w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

(AfP/jar)

