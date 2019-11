Nowa szansa dla Ukrainy Wschodniej. W planie spotkanie w Paryżu

Dziewiątego grudnia w Paryżu ma dojść do spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Obecni na spotkaniu będą także prezydent Francji Emmanuel Macron oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel. Ostatnie spotkanie w tzw. formacie normandzkim odbyło się w 2016 roku w Berlinie, wtedy jeszcze prezydentem Ukrainy był Petro Poroszenko.

Ożywienie od wyborów Zełenskiego

Od tego czasu Kijów i Moskwa nie podjęły żadnych prób zbliżenia. Dopiero wybór na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego doprowadził do ożywienia stosunków i rozbudził nadzieje. Tymczasem doszło do wymiany więźniów i obie strony konfliktu wycofały się też ze stategicznie ważnych miejscowości. Nie doszło jednak dotąd do spotkania obu przywódców: Putina i Zełenskiego.

Kilkanaście tysięcy ofiar śmiertelnych

Od 2014 r. trwają walki między wspieranymi przez Rosję separatystami i ukraińskimi oddziałami wojskowymi we wschodniej Ukrainie. Zginęło tam dotąd 13 tys. ludzi, a miliony musiały opuścić ten region. Kiedy Rosja w tym samym roku zaanektowała Płw. Krymski, Zachód zareagował sankcjami wobec Moskwy.

Niemcy i Francja od pięciu lat podejmują próby mediacji w konflikcie ukraińskim. Przygotowania do nowego spotkania w Paryżu trwają od kilku miesięcy. Podczas szczytu G7 w Biarritz prezydent Macron pierwotnie zapowiedział kolejne spotkanie w formacie normandzkim już na wrzesień. Zostało ono jednak przesunięte na 9 grudnia.

Format normandzki, czyli spotkania przedstawicieli Francji Niemiec, Rosji i Ukrainy, jest od 2014 roku mechanizmem międzynarodowych rozmów o kryzysie ukraińskim.

tagesschau/jar