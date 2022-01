Nowa prototyp e-mercedesa: 1000 kilometrów bez doładowania

Daimler chce udowodnić, że pojazdy z napędem elektrycznym również mogą osiągać duże zasięgi bez konieczności uciążliwego doładowywania akumulatorów. Na targach technologicznych CES w Las Vegas niemiecki producent zaprezentował Vision EQXX, pojazd eksperymentalny, który na kompaktowej baterii może pokonać tysiąc kilometrów bez doładowania. Komponenty i szczegóły techniczne samochodu mogą pojawić się w przyszłych pojazdach produkowanych seryjnie za dwa do trzech lat, powiedział członek zarządu Daimlera Markus Schäfer. Menedżer odpowiedzialny za rozwój i zakupy w koncernie powiedział, że samochód będzie testowany na drogach już za kilka miesięcy.

Kompaktowa bateria

Szef Daimlera Ola Källenius oświadczył, że pojazd eksperymentalny pokazuje "jak wyobrażamy sobie przyszłość samochodu elektrycznego". Ma baterię, która zmieściłaby się także w małym samochodzie. Bateria w EQXX jest o połowę mniejsza i prawie o jedną trzecią lżejsza od dotychczasowych. Pojemność baterii pozostaje jednak prawie identyczna dzięki zwiększeniu gęstości energii o jedną piątą. Oprócz baterii, Daimler osiągnął postępy w dziedzinie aerodynamiki i wyposażenia, aby zbudować lekki, a tym samym energooszczędny samochód. Sam koncern nazywa go "mistrzem wydajności", który osiąga najwyższe wartości w zakresie aerodynamiki i masy. Szczególnie wyróżnia się niskim współczynnikiem oporu powietrza. Ponadto, według Daimlera, pojazd posiada układ napędowy o sprawności 95 procent, co stanowi nawet o dziesięć procent więcej niż w przypadku konwencjonalnych samochodów elektrycznych. Sprawność silnika elektrycznego definiowana jest w elektrotechnice jako stosunek mocy użytecznej (mocy mechanicznej na wale silnika) do mocy pobieranej.

Nowe materiały

Aby zmniejszyć masę pojazdu, Daimler stosuje zupełnie nowe materiały. Na przykład klamki drzwi wykonane są z syntetycznego jedwabiu, a dywany we wnętrzu z włókien bambusowych. Zamiast skóry w EQXX zastosowano powierzchnie z kaktusów. Po zewnętrznej stronie dachu, cienkie jak wiór panele słoneczne mają zaopatrywać w energię system akumulatorów, a stal na karoserię pochodzi w stu procentach ze złomu. Daimler ma obecnie problemy w produkcji spowodowane niedoborem półprzewodników. Według Schäfera sytuacja taka utrzyma się w pierwszej połowie roku. "To nadal będzie nam towarzyszyć" - powiedział w Las Vegas. W drugiej połowie roku sytuacja może się jednak nieco uspokoić. Niedobór półprzewodników i innych komponentów elektronicznych jest problemem dla całego przemysłu motoryzacyjnego.

