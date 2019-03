Nowa inicjatywa polityków AfD z cudzoziemskim rodowodem

Aby przekonać do AfD (Alternatywa dla Niemiec) obywateli z cudzoziemskim rodowodem, grupa polityków tej partii założyła w sobotę (16.03.19) we Frankfurcie stowarzyszenie „Nowo-Niemcy”. Jednym z jej inicjatorów oraz przewodniczącym jest poseł do Bundestagu z Turyngii Anton Friesen. W zebraniu założycielskim wzięło udział dziesięć osób. Jak oświadczył Friesen, stowarzyszenie „Nowo-Niemcy” chce doprowadzić do zmiany wizerunku partii AfD, która uznawana jest powszechnie za ksenofobiczną. Jego zdaniem doszło tu do wypaczenia obrazu partii.

Przewodniczący Stowarzyszenia "Nowoniemcy" Anton Friesen

W swoich założeniach programowych stowarzyszenie wzywa do zachowania „zachodniej cywilizacji” oraz języka i kultury niemieckiej. Jednymi z żądań są: „kompleksowa deislamizacja Niemiec”, „zwalczanie islamskich społeczeństw równoległych z ich systemem prawnym” oraz „bezwzględne zwalczanie wszelkich form antysemityzmu”.

Pod programem „Nowo-Niemców” obok Antona Friesena, który jest Niemcem rosyjskiego pochodzenia, urodzonym w Kazachstanie, znajdują się jeszcze cztery inne nazwiska członków AfD z cudzoziemskim pochodzeniem.

dpa/ jar