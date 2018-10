Nowa inicjatywa AfD. Uczniowie mają donosić na nauczycieli

Z inicjatywy regionalnego oddziału partii AfD w Hamburgu ruszyła we wrześniu strona internetowa „Neutralne szkoły Hamburg” (Neutrale Schulen Hamburg). Użytkownicy mogą na niej zgłaszać przypadki łamania przez nauczycieli czy personel szkolny zasad neutralności. Zgłoszenia mogą być imienne lub anonimowe.

„Najciemniejszy rozdział historii”

Wymierzona w nauczycieli kontrowersyjna inicjatywa AfD wywołała falę krytyki. "To próba instrumentalizowania dzieci i młodzieży” - ocenił akcję hamburskiej AfD prezes Związku Niemieckich Nauczycieli, Heinz-Peter Meidinger.

Postępowanie tej partii przypomina „najciemniejszy rozdział niemieckiej historii – powiedział dziennikowi „Stuttgarter Zeitung” Helmut Holter, landowy minister edukacji i nauki w Turyngii. „Jeśli jakaś partia traktuje donosicielstwo na nauczyciela oraz kontrolę nad nim jako odpowiednie środki działania, powinny rozdzwonić w nas dzwonki alarmowe – dodał polityk Lewicy. Jego zdaniem „nie ma miejsca dla donosicielstwa i szpiclowania”. Jednocześnie zaapelował on do nauczycieli, by nie dali się zastraszyć i prowadzili nadal zajęcia w duchu otwartego dialogu, „będącego fundamentem społeczeństwa demokratycznego”.

Według doniesień mediów po akcji w Hamburgu również regionalne oddziały AfD w dziewięciu innych landach (m.in. w Badenii-Wirtembergii, Bawarii i Berlinie) noszą się z zamiarem założenia takiego portalu.

Zasada neutralności

W Niemczech szczególnie nauczyciele szkół publicznych podlegają obowiązkowi neutralności. Nie mogą oni w żadnym razie wpływać na poglądy polityczne uczniów. Ma to miejsce wtedy, gdy nauczyciel, np. zbyt pozytywnie lub zbyt krytycznie wypowiada się lub ocenia którąś z partii politycznych. Jednocześnie jako osoba prywatna nauczyciel może zajmować się działalnością polityczną na rzecz którejś z partii.

Podstawowe treści edukacji politycznej w niemieckich szkołach wyznaczają władze centralne, ale o kształcie lekcji i doborze przedmiotów decydują poszczególne kraje związkowe. A przedmioty, takie jak nauka o społeczeństwie, wychowanie obywatelskie czy nauki społeczne zawierają zarówno elementy polityki, jak i treści społeczno-gospodarcze.

(dpa/jar)