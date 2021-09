Nowa aplikacja Erasmus+ z cyfrową legitymacją studencką

Nowa aplikacja Erasmus + nie tylko zbiera w jednym miejscu wszystkie informacje dotyczące studiowania za granicą, ale i umożliwia załatwienie online wszystkich spraw administracyjnych wymaganych do wyjazdu na studia do innego kraju. W jej ramach każdy student otrzyma też cyfrową legitymację, ważną w całej Unii Europejskiej i uprawniającą do korzystania z takich samych przywilejów, niezależnie od tego z jakiego kraju pochodzą.

– Papierologia już oficjalnie odchodzi do lamusa. Teraz studenci mogą otrzymać wszystkie informacje za dotknięciem klawiatury i niemal jednym kliknięciem załatwić wszystkie sprawy związane ze studiowaniem, a to oznacza mniej stresu, mniej czasochłonnej biurokracji oraz większą elastyczność – powiedziała podczas wtorkowej konferencji prasowej komisarz UE ds. edukacji Mariya Gabriel.

Studia bez papierów

Za pośrednictwem nowej aplikacji studenci będą mogli teraz wyszukać i wybrać wymarzoną uczelnię spośród listy ośrodków współpracujących z ich instytucją, aplikować o przyjęcie na studia zagranicą, a nawet podpisać online umowę z wybraną szkołą. Jest to możliwe, bo – jak podkreślają unijni urzędnicy – już ponad cztery z pięciu tysięcy szkół wyższych biorących udział w programie Erasmus dołączyło do sieci „Erasmus bez dokumentów papierowych”. Najpóźniej do 2023 r. w sieci powinny znaleźć się już wszystkie uczelnie. – Teraz zamiast tracić czas na załatwianie formalności administracyjnych, będą mogli z pełni korzystać z nowego doświadczenia, jakim jest wyjazd i nauka zagranicą – powiedział Juan Rayon Gonzalez, przewodniczący organizacji Erasmus Student Network.

I tak, na nowej platformie studenci będą mogli m.in. znaleźć praktyczne wiadomości dotyczące interesującej ich uczelni i kraju, gdzie planują studiować, a nawet skontaktować się z innymi studentami, poprosić ich o zdanie czy poradę i zawrzeć – przynajmniej online – pierwsze znajomości. Na stronie publikowane są również rankingi uczelni, dzięki czemu każdy zainteresowany może podejrzeć, czy wytypowana przez niego szkoła faktycznie jest dobrze punktowana.

Jak jednak zapewniają unijni urzędnicy, z nowej aplikacji skorzystają nie tylko studenci, ale też same uczelnie, którym system ułatwi np. selekcję studentów, która będzie się teraz odbywała online i bez konieczności przeczesywania stosów dokumentacji. Uproszczona zostanie także wymiana danych studentów między uczelniami, w tym informacji o ich osiągnięciach akademickich.

Zniżki w całej UE

Najważniejszą jednak dla studentów nowością jest wbudowanie w aplikację cyfrowej legitymacji studenckiej. Uznawany w całej UE dokument pozwoli na szybką i łatwą identyfikację studentów, a także uprawni ich do korzystania z oferowanych przez uczelnię usług, w tym np. możliwości zapisu na wybrane zajęcia, dostępu do materiałów potrzebnych do nauki, możliwości korzystania z uczelnianej biblioteki, transportu czy zarezerwowania miejsca w akademiku. Dokument uprawnia do zniżek studenckich, w tym na zakup biletów np. do muzeów i instytucji kultury w całej Unii Europejskiej czy wejściówek na imprezy studenckie. Co ważne, jako że legitymacja obowiązuje w całej UE, jej posiadacze mogą także bez przeszkód korzystać z udogodnień oferowanych studentom przez kraj, w którym będą studiować np. do zniżek na przejazdy komunikacją miejską.

– Dzięki temu nikt nie będzie się czuł wykluczony – wszyscy studenci będą mieli dostęp do tych samych usług, a ich osiągnięcia edukacyjne i dyplomy będą uznawane w taki sam sposób – podkreśliła komisarz Gabriel.

Pandemia bolesna dla studentów

Aplikacja Erasmus+ dostępna jest we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, w tym oczywiście po polsku czy po niemiecku i można z niej korzystać zarówno na urządzeniach iOS, jak i Android. Szacuje się, że w bieżącym roku akademickim w ramach programu Erasmus+ na studia wyjedzie 600 tys. studentów szkół wyższych. – Pandemia bardzo boleśnie uderzyła w studentów, wielu z nich uważa te ostatnie dwa lata za stracone. Cieszę się, że powoli sytuacja wraca do normy – dodała unijna polityk.

Nowa aplikacja Erasmus+ jest ważnym krokiem w kierunku stworzenia do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji, czyli wspólnej unijnej sieci kształcenia.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>