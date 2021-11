Nord Stream 2. Spór o sankcje w Senacie USA 

W poniedziałek wieczorem, 29 listopada (czasu lokalnego), Republikanie w Senacie USA wykorzystali przepisy proceduralne, by zablokować głosowanie nad ustawą o budżecie obronnym (NDAA). Lider mniejszości republikańskiej Mitch McConnell uzasadnił to m.in. odmową przez Demokratów uwzględnienia w pakiecie poprawki do projektu Nord Stream 2. Zgodnie z poprawką prezydent USA Joe Biden nie będzie już mógł, powołując się na bezpieczeństwo narodowe, udzielać zwolnień z amerykańskich sankcji dotyczących Nord Stream 2.

Wielu republikańskich senatorów chce za pomocą poprawki uniemożliwić działanie drugiego gazociągu, który po dnie Bałtyku ma dostarczać gaz z Rosji do Niemiec z pominięciem Ukrainy. Demokrata Biden zarządził w maju tego roku wyjątki (tzw. presidential waiver), które uchroniły przed amerykańskimi sankcjami spółkę NordStream 2 AGz siedzibą w Szwajcarii i jej niemieckich dyrektorów.

„Napędza putinowski atak na Europę”

Lider demokratycznej większości Chuck Schumer skrytykował blokadę, nazywając ją „bezczelnością”. – Demokraci będą nadal pracować, aby zapewnić, że nasze oddziały są opłacane i że nasze kluczowe programy obronne mogą być kontynuowane – powiedział Schumer.

McConnell nazwał Nord Stream 2 „gazociągiem, który napędza putinowski atak na Europę”. Demokraci potrzebują głosów wielu Republikanów, aby budżet obronny mógł w ogóle zostać poddany pod głosowanie w Senacie.

Berlin ostrzega

Jeśli dojdzie do nowej regulacji, o którą zabiegają Republikanie, mogłyby ucierpieć na tym stosunki niemiecko-amerykańskie.Amerykański portal informacyjny „Axios” podał w niedzielę, powołując się na poufne dokumenty ambasady niemieckiej w Waszyngtonie, że niemiecki rząd ostrzegł Kongres przed sankcjami w związku z Nord Stream 2, które oznaczałyby zwycięstwo prezydenta Rosji Władimira Putina.

W trwającym od lat sporze o projekt rząd niemiecki i administracja Bidena ogłosiły w lipcu przełom. Wydano wspólne oświadczenie, w którym zadeklarowano wsparcie dla Ukrainy. USA ostro krytykują Nord Stream 2, prezydent Joe Biden przyznał jednak latem, że Stany Zjednoczone nie będą już w stanie zapobiec gazociągowi.

(DPA/dom)

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na facebooku! >>