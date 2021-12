Nord Stream 2. Rosja naciska

Rosja naciska na szybkie podjęcie decyzji w sprawie uruchomienia gazociągu Nord Stream 2. – Nikt nie potrzebuje sztucznego opóźnienia w oddaniu gazociągu do użytku – powiedział niemieckiej agencji prasowej DPA ambasador Rosji w Niemczech, Siergiej Nieczajew. Rosja jest gotowa do natychmiastowego tranzytu gazu przez obie rury biegnące do Niemiec na dnie Morza Bałtyckiego. Od nowego rządu w Berlinie – koalicji SPD, Zielonych i FDP, ambasador oczekuje „pragmatycznego i z korzyścią dla konsumentów” podejścia do projektu.

„Geostrategiczna rola Nord Stream 2”

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock potwierdziła w wywiadzie dla DPA, że dla niej Nord Stream 2 jest czymś więcej niż tylko projektem sektora prywatnego. – Ostatnie lata pokazały, także z uwagi na różne postrzeganie w Europie, jaką geostrategiczną rolę odgrywa Nord Stream 2 – powiedziała polityk Zielonych. Dlatego już poprzedni rząd Niemiec złożony z partii chadeckich CDU/CSU i SPD przyznał, że gazociąg rodzi pytania dotyczące bezpieczeństwa.

Alexander Dobrindt, szef grupy parlamentarnej CSU, wezwał z kolei do uruchomienia gazociągu, jak tylko zostaną usunięte przeszkody prawne. – Ciągłe kwestionowanie Nord Stream 2 to fundamentalnie zła droga – powiedział Dobrindt agencji DPA.

Nord Stream 2 czeka na pozwolenie

Dwunitkowy gazociąg Nord Stream 2 między Rosją a Niemcami jest gotowy, ale czeka na pozwolenie w sprawie eksploatacji od Federalnej Agencji ds. Sieci. Decyzja w tej sprawie nie zapadnie w pierwszej połowie 2022 r. – uprzedził już prezes Agencji, Jochen Homann. Po podjęciu decyzji przez agencję sprawę musi jeszcze rozpatrzeć Komisja Europejska.

Kanclerz Olaf Scholz określił procedurę jako „całkowicie niepolityczną”, a gazociąg nazwał „projektem sektora prywatnego”.

Annalena Baerbock nie widzi różnicy do opinii Scholza w procesie zatwierdzania. – W obecnej sytuacji badanie prawne leży w gestii Federalnej Agencji ds. Sieci. Olaf Scholz i ja przedstawiliśmy ten stan rzeczy w różnych słowach – powiedziała szefowa niemieckiej dyplomacji.

Odniosła się również do porozumienia zawartego przez rząd Angeli Merkel z USA w sprawie Nord Stream 2. – Już poprzedni rząd Niemiec wraz z rządem USA jasno stwierdziły, że energia nie może być wykorzystywana jako broń i że miałoby to poważne konsekwencje. Obowiązuje to nadal – powiedziała.

Opór USA i Zielonych

Stany Zjednoczone sprzeciwiają się Nord Stream 2, widząc w nim zbyt duże uzależnienie Europy od rosyjskich dostaw energii.

Partia Zielonych w Niemczech również ma zasadnicze zastrzeżenia co do tego projektu. Jednak rosyjski ambasador w Berlinie Siergiej Nieczajew jest spokojny o losy gazociągu. – Słyszę od nowego rządu, że jest to projekt sektora prywatnego, który nie powinien być wiązany z polityką – powiedział, odnosząc się do wypowiedzi kanclerza Olafa Scholza. Zapytany, czy Rosja trzyma Scholza za słowo, ambasador odpowiedział: – Nie trzymamy nikogo za słowo, ale przyjmujemy to do wiadomości. Mamy wielką nadzieję, że uda nam się zrealizować ten projekt. Byłoby to korzystne dla wszystkich – stwierdził.

(DPA/dom)