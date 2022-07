Nord Stream 1 już nie ruszy? Gazprom straszy Niemcy

Gazprom stawia pod znakiem zapytania przyszłość gazociągu Nord Stream 1, czyli głównego źródła dostaw rosyjskiego gazu do Niemiec. Koncern poinformował w środę (13.07.22), że nie może zagwarantować bezpiecznego funkcjonowania gazociągu, bo istnieją wątpliwości, czy do Rosji wróci serwisowana w Kanadzie turbina do tłoczenia gazu, wyprodukowana przez firmę Siemens.

„Gazprom nie jest w posiadaniu żadnego dokumentu, który pozwalałby Siemens Energy na zwrot turbiny z Kanady dla stacji Portovaya” - czytamy w oświadczeniu koncernu. W takich warunkach Gazprom nie może zagwarantować, że Nord Stream 1 będzie działał dalej, zaznaczono.

Wyjątek od sankcji

Turbina gazociągu Nord Stream 1 była w ostatnich miesiącach serwisowana w Kanadzie, ale z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę i sankcji nałożonych na Moskwę, nie można było zwrócić jej Gazpromowi. Koncern twierdził, że to właśnie z tego powodu musiał zmniejszyć w ostatnich miesiącach ilość gazu tłoczonego do Niemiec.

W ubiegłym tygodniu władze Kanady ogłosiły jednak, że zrobią wyjątek od sankcji i pozwolą na przekazanie turbiny, choć nie bezpośrednio do Rosji, tylko do Niemiec. Kanadyjski minister odpowiedzialny za zasoby naturalne kraju Jonathan Wilkinson tłumaczył, że bez tego niemiecka i europejska gospodarka mogłyby bardzo mocno ucierpieć.

Siemens zapowiedział, że zainstaluje turbinę tak szybko, jak to tylko możliwe. Komisja Europejska poinformowała zaś, że nie będzie to złamaniem sankcji.

Władze w Berlinie przyjęły porozumienie z ulgą. Rząd Olafa Scholza dziękował Kanadzie. Także amerykański departament stanu wyraził zadowolenie. Berlin jest zdania, że wraz z przekazaniem turbiny nie będzie już powodów, aby ograniczać dostawy do Niemiec.

Od początku tygodnia Nord Stream 1 i tak nie tłoczy gazu, bo prowadzone są prace serwisowe gazociągu. Powinny one potrwać około dziesięciu dni, ale w Niemczech od dawna pojawiają się obawy, że Rosja będzie zwlekać ze wznowieniem dostaw, aby wywrzeć presję na Niemcy.

