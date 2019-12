Norbert Lammert*: Zachodnie demokracje muszą się zorganizować

Fundacja Adenauera ma na całym świecie 107 biur, a na początku roku 2020 otworzy kolejne, w Addis Abebie, ze względu na siedzibę Unii Afrykańskiej.

DW: Dlaczego dla Niemiec tak ważna jest współpraca z innymi krajami?

Norbert Lammert: Dla Niemiec nie jest ona ważniejsza niż dla wszystkich innych. Trudno jest wyobrazić sobie kraj, który nie byłby tym zainteresowany. Szczególne zainteresowanie Niemiec wynika z historycznych lekcji, jakie były udziałem Niemiec, oraz z wielorakich powiązań z całym światem, szczególnie gospodarczych. Mamy żywotny interes w tym, żeby rozwijały się one w obliczalnych ramach, na które każdy może się nastawić i na nich polegać.

Jeżeli przyjrzeć się niemieckim sojuszom, widać, że Turcja jest np. trudnym partnerem w NATO, a Brytyjczycy odwrócili się od Unii Europejskiej. Czy wobec takich problemów musimy rozejrzeć się za nowymi partnerami?

Rekonesans zaczyna się od tego, że różne kwestie trzeba traktować w różny sposób. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej uważam za historyczną pomyłkę, ale nie jest to naruszeniem żadnych reguł. Unia Europejska różni się od wcześniejszych związków państw tym, że można stać się jej członkiem, ale można ją także opuścić. Zarzutów, jakie mógłbym wysuwać pod adresem pana Putina czy pana Trumpa, nie mogę wysunąć wobec Borisa Johnsona. Mogę mu zarzucić coś innego, ale nie to, że nie przestrzega reguł, które zostały ustalone w UE.

Niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas wystąpił z inicjatywą zawiązania sojuszu multilateralistów, do którego mogliby przystąpić także Brytyjczycy i inne państwa. Co myśli Pan o takiej koncepcji?

Wolałbym, żeby nie była ona potrzebna. Przed 10 laty nikt nie wpadłby na pomysł zaproponowania takiego sojuszu. Dziś jest kilkadziesiąt państw, które spontanicznie poparłyby taką ideę i mówią: tak, jest to sprawa, która łączy nas wszystkich i dlatego powinniśmy się tak zorganizować. W moim pojęciu ta inicjatywa nie jest konkurencją dla już istniejących instytucji, tylko demonstracyjnym wyrazem wspólnego zainteresowania systemem opierającym się na określonych regułach.

Jak Fundacja Adenauera dostosowuje się do panującej na świecie sytuacji?

Z naszej strony kładziemy nowe akcenty, zarówno w punktach ciężkości naszej pracy, jak i w lokalizacji naszych zagranicznych biur. Przed trzema laty, jako jedyna fundacja, otworzyliśmy biuro w Australii, ponieważ odnosiliśmy wrażenie, które często już się potwierdziło, że zachodnia rodzina demokracji w rzeczywistych warunkach zglobalizowanego świata musi zawiązać własną sieć i sama zorganizować się w sposób inny niż było to do tej pory.

Czy są jeszcze inne akcenty?

Obok działającego już od dziesięcioleci biura w Waszyngtonie, otworzyliśmy kolejne biuro, w Nowym Jorku, ponieważ fundacja tego typu jak nasza musi mieć przedstawicielstwo także tam, gdzie jest siedziba Narodów Zjednoczonych. Ciekawe jest, że nie tylko my jesteśmy zainteresowani tym kontaktem, ale widzimy także regularne zainteresowanie ONZ taką wymianą.

Są to wszystko działania wspierające multilateralizm…

Jak najbardziej! Wkrótce w Addis Abebie otworzymy nasze 19. biuro w Afryce. Addis Abeba jest siedzibą Unii Afrykańskiej i po zmianie rządu w Etiopii po raz pierwszy zaistniały przesłanki dla takiej kooperacji. Tak, jak oczywiste jest, że mamy biuro w Brukseli, potrzebne jest nam także takie biuro w Afryce, które nie tylko zapewni dwustronne kontakty, lecz dedykowane jest całemu kontynentowi. Otworzyliśmy także biuro regionalne w Panamie, które ma służyć wsparciu kontaktów Europy z Ameryką Łacińską. Jak Pan widzi, motywem przewodnim działalności Fundacji Adenauera jest właśnie zorientowanie jej na multilateralną współpracę.

Jak należy sobie wyobrazić tę współpracę? Czy chodzi o informacje z regionu czy raczej otwarty kanał do regionu?

I to, i to. Zawsze zainteresowani jesteśmy dialogiem. Oferujemy nasze doświadczenia w dziedzinie systemów politycznych i ekonomicznych, stosunków zagranicznych, struktur bezpieczeństwa, koncepcji demokracji, parlamentaryzmu, partii, organizacji i ustawodawstwa mediów – że wymienię tylko kilka elementów z katalogu klasycznych tematów naszej pracy. Jeśli gdzieś nie natrafiamy na zainteresowanie albo na partnerów, nie udajemy się w tamtym kierunku.

Zaznaczył Pan, że Fundacja Adenauera jest coraz bardziej zainteresowana rozszerzaniem działalność na całym świecie i otwiera dalsze biura. Czy stwierdza Pan także, że na świecie rośnie zainteresowanie Fundacją i Niemcami?

Z pewnością nie jest tak wszędzie, ale od dłuższego czasu można zauważyć, że wiele państw, podobnie jak my, ma wrażenie, że w czasach globalizacji trzeba się jeszcze lepiej kontaktować, komunikować i łączyć. Jeszcze jako przewodniczący Bundestagu zauważyłem w krajach pozaeuropejskich pewien trend. Słyszałem: nie możemy mieć takich samych relacji ze wszystkimi 28 państwami członkowskimi UE. Potrzebne jest nam jedno państwo-kotwica, i w 9 na 10 przypadków były to Niemcy. Jest to zadziwiający dowód respektu i sympatii, na jaki Niemcy właściwie nie mogłyby liczyć w obliczu niemieckiej historii.

*Norbert Lammert - chadecki polityk, były przewodniczący Bundestagu, od dwóch lat jest przewodniczącym Fundacji im. Konrada Adenauera

