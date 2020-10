Niespodziewanie zmarł wiceprezydent Bundestagu Thomas Oppermann

„Wiadomość o nagłej śmierci mojego kolegi i towarzysza partyjnego Thomasa Oppermanna napełnia mnie ogromnym smutkiem”, napisał w poniedziałek rano (26.10.2020) na Twitterze polityk SPD, minister pracy Hubertus Heil. „Swoim zaangażowaniem i rozwagą Oppermann zasłużył się dla naszego kraju i dla socjaldemokracji. Myślami jestem z jego rodziną”, napisał Heil.

66-letni Thomas Oppermann zasłabł nagle podczas przygotowań do programu telewizji ZDF „Berlin direkt”, tuż przed jego emisją i został przewieziony do szpitala w jego rodzinnej Getyndze. Przyczyny jego śmierci nie są jeszcze znane.

Także wicekanclerz, socjaldemokrata Olaf Scholz mówi o „szokującej wiadomości". „Nasz kraj stracił doświadczonego polityka, Bundestag wybitnego wiceprzewodniczącego a SPD namiętnego i walecznego towarzysza”, napisał Scholz. „My wszyscy straciliśmy przyjaciela – jesteśmy pogrążeni w smutku”, dodał.

Pochodzący z Dolnej Saksonii Thomas Oppermann był członkiem SPD od 1980 r., a od 2005 posłem do Bundestagu. W swoim okręgu wyborczym w Getyndze, skąd ubiegał się o mandat poselski, czterokrotnie uzyskał największą ilość głosów. W latach 2013-2017 był przewodniczącym klubu parlamentarnego SPD, od wyborów do Bundestagu w 2017 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego niemieckiego parlamentu. Ostatnio angażował się zwłaszcza na rzecz zmniejszenia liczby członków Bundestagu i reformy prawa wyborczego.

Planował wycofanie się z polityki

Przed wejściem do Bundestagu Oppermann aktywnie uczestniczył w życiu politycznym swojej rodzinnej Dolnej Saksonii. Był m.in. ministrem nauki i szkolnictwa wyższego dolnosaksońskiego rządu. W końcu sierpnia br. zapowiedział, że nie zamierza kandydować w następnych wyborach do Bundestagu. „Po 30 latach jako poseł w parlamencie Dolnej Saksonii i w Bundestagu nadszedł dla mnie czas, by jeszcze raz podjąć się czegoś innego i zająć nowymi projektami”, wyjaśnił.

„Kto spotkał ostatnio Opermanna, miał do czynienia z człowiekiem, który po zapowiedzi wycofania się z aktywnej polityki sprawiał wrażenie kogoś, kto zastanawia się nad sobą i zarazem z radością patrzy na czekające go, nowe projekty. Jego nagła śmierć jest tym bardziej szokująca”, powiedział przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble, jak przyznał „głęboko poruszony” odejściem swojego zastępcy.

Także z „głębokim smutkiem” przyjęła wiadomość o „o wiele za wczesnej śmierci Oppermanna” kanclerz Angela Merkel. „Przez wiele lat ceniłam go jako godnego zaufania, uczciwego partnera w wielkiej koalicji”, przytoczył w poniedziałek rano słowa kanclerz rzecznik rządu Steffen Seibert. Jako wiceprzewodniczący Bundestagu Oppermann „w burzliwych czasach położył dla naszego parlamentu ogromne zasługi”, podkreśliła kanclerz, która wyraziła rodzinie słowa „szczerego współczucia”.

Thomas Oppermann zostawił dwie córki z pierwszego małżeństwa oraz syna i córkę ze związku ze swoją obecną partnerką.

(dpa, afp/stas)