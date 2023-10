Niespodzianka w muzeum. Nagle o jeden obraz więcej

Podczas demontażu zakończonej wystawy w muzeum Bundeskunsthalle w Bonn kuratorzy zliczyli o jeden obraz więcej, niż pierwotnie zawiesili. Przypuszczają, że nieznany sprawca w sposób niezauważony przemycił na wystawę niewielki portret kobiety. „Uważamy to za zabawne i chcielibyśmy poznać artystę/artystkę” – napisały władze Bundeskunsthalle na platformie X (dawniej Twitter). „Więc daj nam znać! Nie będzie problemów. Słowo honoru” – zapewniły. „Jest to bardzo mały obraz” – powiedział agencji DPA rzecznik muzeum. Przypuszcza się, że wisiał na wystawie maksymalnie dwa dni.

Przyniesiony pod swetrem..

Kurator wystawy Johanna Adam powiedziała DPA, że może tylko przypuszczać, jak obraz ten dostał się na wystawę. – Nie jest szczególnie duży, dlatego ktoś mógł go schować pod swetrem – powiedziała kurator. W każdym razie musiało to zdarzyć się w ostatnich dniach, w przeciwnym razie zauważono by to wcześniej. Jak dodała: „Ponieważ pracę umieszczono w zakamarku, w którym nie było innych dzieł sztuki - znajdowały się tam stacje słuchowe, teksty na ścianach oraz zdjęcia jako grafika ścienna - nie było potrzeby, by dać ochronę”. Praca anonimowego artysty znajdowała się na ruchomej emporze.

Wystawa „Kim jesteśmy” w Bundeshalle w Bonn, która zakończyła się w niedzielę, zajmowała się historią niemieckiej migracji.

