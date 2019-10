Niepokojący trend. Co czwarty Niemiec ma antysemickie myśli

Badania, które dają do myślenia

41 procent Niemców uważa, że Żydzi mówią zbyt dużo o Holocauście. Wynika to z badań Światowego Kongresu Żydów, przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie 1300 ankietowanych. Badania przeprowadzono dwa i pół miesiąca przed próbą zamachu na synagogę w Halle. Dowiodły one, że antysemickie poglądy zagościły w centrum niemieckiego społeczeństwa.

Zdaniem autorów badań 27 procent Niemców ma antysemickie myśli. Równocześnie prawie dwie trzecie (65 procent Niemców) zdaje sobie sprawę z narastającego antysemityzmu i wiąże to z sukcesem ugrupowań o profilu prawicowo-ekstremistycznym.

Zbeszczeszczony żydowski cmentarz w Kröpelin koło Rostocku

Co o antysemityzmie myślą elity

Na uwagę także zasługują poglądy tak zwanych elit. Autorzy badań zaliczyli do nich osoby legitymujące się wyższym wykształceniem, o rocznych dochodach w wysokości przynajmniej stu tysięcy euro. 28 procent z nich twierdzi, że Żydzi odgrywają zbyt dużą rolę w gospodarce, a 26 procent przypisuje im "zbyt duże wpływy w światowej polityce". Takie poglądy należą do klasycznego repertuaru antysemityzmu. Prawie połowa z nich (48 procent) jest zdania, że Żydzi zachowują się bardziej lojalnie wobec Izraela niż Niemiec.

Z drugiej strony badania te wskazują na rosnącą gotowość do sprzeciwiania się antysemityzmowi. Dwie trzecie wspomnianych wyżej elit gotowych jest podpisać petycję w tej sprawie, a jedna trzecia wszystkich ankietowanych wyszłaby na ulice w proteście przeciwko antysemityzmowi. Około 60 procent uczestników badań przyznało, że Żydzi narażeni są na czynną napaść, względnie na ataki werbalne.

Jednocześnie, tylko 44 procent ankietowanych okazuje zaniepokojenie atakami na Żydów albo na żydowskie instytucje. Co czwarty uczestnik ankiety uważa za możliwe "powtórzenie się dziś w Niemczech czegoś takiego jak Holocaust".

Stanowisko Światowego Kongresu Żydów

Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów Ronald S. Lauder w mocnych słowach skomentował wyniki tych badań. W wywiadzie dla "Sueddeutsche Zeitung" powiedział, że antysemityzm w Niemczech "osiągnął punkt krytyczny". Podkreślił przy tym, że "nakazem chwili jest, aby całe społeczeństwo niemieckie zajęło jasne stanowisko wobec antysemityzmu i zwalczało go ze wszystkich sił". Lauder przypomniał, że na Niemczech ciąży szczególna odpowiedzialność, aby nie dopuścić do powrotu w nich nietolerancji i nienawiści. Jeżeli ponad jedna czwarta Niemców identyfikuje się z antysemityzmem, to pozostałe trzy czwarte powinny przystąpić do obrony demokracji i tolerancyjnego społeczeństwa, oświadczył Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów.

kna, epd / jak

