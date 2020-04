Nieoczekiwany efekt restrykcji. Drożeje kawa

Kiedy na początku epidemii w Chinach zamknięto kawiarnie, ceny kawy spadły. Obecnie ten trend się odwrócił. Producenci tacy jak Nestle, JAB czy Lavazza na gwałt uzupełniają swoje zapasy. Na giełdzie surowców w Nowym Jorku od początku lutego 2020 cena kawy gatunku Arabica wzrosła o 20 procent. Tym samym kawa należy do surowców, których ceny wzrosły najbardziej. Dla porównania ceny ropy spadły o 40 proc.

Rosnącym popytem z Europy i USA zaskoczeni są także sami producenci. Druga co do wielkości brazylijska spółdzielnia plantatorów kawy Minasul liczyła w tym roku na zbyt 400 tys. worków ziaren kawy, o wadze 60 kg każdy. Już pod koniec marca zamówienia przekroczyły ten pułap. Zarząd spółdzielni spodziewa się, że w tym roku potrzebnych będzie 800 tys. worków, by zaspokoić ogromny popyt - podaje „Financial Times”.

(FT/du)