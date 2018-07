Niemiecko-irański dylemat. Jak przewieźć do Teheranu 300 mln euro w gotówce?

Byłby to największy transport pieniędzy w historii Republiki Federalnej Niemiec. Iran chce przewieźć kilkaset milionów euro w gotówce z RFN do Teheranu, obawiając się, że przez sankcje USA irańskie aktywa za granicą mogą zostać zamrożone. Z tego względu Iran chce podjąć z konta w Europejsko-Irańskim Banku Handlowym w Hamburgu 300 mln euro w gotówce i przewieźć je do Teheranu.

Niemiecki rząd potwierdził możliwość przeprowadzenia takiego transportu, lecz niemiecka agencja nadzoru bankowego BaFin chce jeszcze zbadać całą sytuację.

Jak podaje tabloid „Bild”, Iran argumentuje, że pieniądze te są potrzebne dla wsparcia Irańczyków, którzy ze względu na brak dostępu do uznawanych w obrocie międzynarodowym kart kredytowych w czasie podróży zagranicznych muszą dysponować gotówką.

150-metrowy stos banknotów

Hamburski bank nie potwierdził jeszcze tak pokaźnej wypłaty; spekuluje się natomiast, w jakiej formie pieniądze te miałyby zostać wywiezione za granicę. Sumę 300 mln euro trzeba byłoby wypłacić w banknotach 200 euro, ponieważ 500-eurowe zostały wycofane z obiegu.

Ta ilość pieniędzy ważyłaby 1620 kg. Banknoty ułożone w jednym stosie miałyby wysokości 150 m. Gdyby zapakować je w nesesery używane do transportu pieniędzy, byłoby ich 85.

Jeszcze wyższe sumy pieniędzy były transportowane podczas kryzysu finansowego na Cyprze. W roku 2013 strzeżony konwój ciężarówek i samolot Europejskiego Banku Centralnego przetransportował 5 mld euro do cypryjskiego banku emisyjnego w Nikozji, skąd potem pieniądze rozwożono do filii banków.

Zastrzeżenia Amerykanów

Amerykański ambasador w Niemczech Richard Grenell wezwał rząd Niemiec, by powstrzymał planowany transfer gotówki do Iranu. Ekspert ds. bankowości z Bawarskiego Centrum Finansowego Wolfgang Gerke ostrzega natomiast przed udaremnieniem takiej wypłaty. Jak wyjaśnia ekspert w rozmowie z rozgłośnią SWR, pieniądze te są w legalnym posiadaniu Iranu i zostały zdeponowane w banku handlowym w Hamburgu. Z tego względu problematyczne jest zakazanie takiej operacji.

