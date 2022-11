WIDEO DNIA

Niemieckie Patrioty do Ukrainy? Jest odpowiedź Berlina

Zamiast wysyłać wyrzutnie Patriot do Polski, Warszawa poprosiła Berlin o wysłanie ich bezpośrednio do Ukrainy. Trzeba to omówić z NATO i sojusznikami – powiedziała minister obrony Niemiec, Christine Lambrecht.