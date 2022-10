Niemieckie media: Wstrzymano sześć projektów zbrojeniowych

Ministerstwo obrony w Berlinie zareagowało na krytykę Federalnego Trybunału Obrachunkowego (odpowiednika polskiej Najwyższej Izby Kontroli) i skorygowało swój plan gospodarczy w ramach specjalnego funduszu dla Bundeswehry w wysokości 100 mld euro, który ma służyć jej lepszemu uzbrojeniu i wyposażeniu.

Jak informują tygodnik „Der Spiegel” i dziennik „Welt am Sonntag”, resort minister Christine Lambrecht umieścił na swej liście zadań do zrealizowania m. in. sześć projektów obronnych. Zastępca Generalnego Inspektora Bundeswehry generał porucznik Markus Laubenthal poinformował o tym członków komisji budżetowej i komisji obrony w Bundestagu.

Poszkodowane są wojska lądowe, a zwłaszcza niemiecka marynarka wojenna. Zamówienie na następcę transportera opancerzonego Fuchs zostanie na razie odłożone. Marynarka będzie musiała sobie poradzić bez piątej i szóstej fregaty typu F126. Liczba korwet rakietowych typu K130 również zostanie podobno zmniejszona z dziesięciu do sześciu.

„Tak” dla modyfikacji i „nie” dla zamówień publicznych

System IDAS do lepszej samoobrony okrętów podwodnych przed atakiem z powietrza ma być dalej rozwijany, ale zamówienie na niego odłożono na listę oczekujących. Liczba morskich samolotów patrolowych Boeing P-8 Poseidon, które zostaną zakupione w USA, zostanie zmniejszona z dwunastu do ośmiu. I wreszcie odpadnie bliżej nieokreślony „podprojekt” w zakresie obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu.

„Spiegel” i „Welt am Sonntag” piszą, że powodem tych skreśleń były błędy w sporządzonej pierwotnie przez resort obrony liście zamówień. W sprawozdaniu okresowym na temat konsultacji budżetowych Federalny Trybunał Obrachunkowy skrytykował, że przedstawiony przez resort minister Lambrecht plan wykorzystania specjalnego funduszu dla Bundeswehry wykazuje znaczne braki i musi być zasadniczo zmieniony.

Nieuwzględnienie wzrostu cen i odsetek

Planiści Bundeswehry przedstawili wiele rożnych projektów zbrojeniowych, których koszty przekraczały limit 100 mld euro o prawie dziesięć miliardów. Ministerstwo Obrony najwyraźniej przeoczyło także fakt, że ten specjalny fundusz został zaprojektowany dynamicznie, tzn. należało uwzględnić w nim możliwy wzrost cen, a także odsetki od zaciągniętych kredytów.

W rezultacie sześć wymienionych wyżej projektów najprawdopodobniej zostanie teraz przeniesionych z funduszu specjalnego do zwykłego budżetu, jak pisze „Welt am Sonntag”. Jest jednak mało prawdopodobne, że zostaną uwolnione niezbędne środki finansowe na ich realizację.

