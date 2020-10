Niemieckie media szaleją z zachwytu. „FC Lewandowski Monachium”

Niemieckie media oszalały z zachwytu. „Jedynkę” – czyli klasę światową – otrzymał zarówno w prestiżowym magazynie „Kicker”, jak i „Bildzie”. „Szaleństwo Lewego! Hertha miała okazję się o tym przekonać czterokrotnie” – nie kryje zachwytu tabloid. „Lewandowski pokonuje Herthę” – tytułuje z kolei dziennik „Sueddeutsche Zeitung”. Wszystkich innych zawodników Bayernu gazety oceniły znacznie gorzej niż Polaka.

„Lewandowski uratował Bayern przed kolejną wpadką w Bundeslidze” – podkreślili dziennikarze „Kickera”. W poprzedni weekend mistrz Niemiec przegrał w lidze z Hoffenheim aż 1:4. Teraz po dramatycznej końcówce Bawarczycy pokonali Herthę 4:3. „Berlińczycy dotrzymywali kroku faworytom, ale na ostatnim sprincie gospodarze okazali się wytrzymalsi” – nie szczędzi pochlebstw „Kicker”.

Uzależnienie Bayernu

„Dzisiaj możecie nazywać mnie Lew4nGoalski” – brzmi wpis na Twitterze z oficjalnego konta gwiazdy Bayernu. – Koniec końców wygraliśmy. Nie był to jednak łatwy mecz, bo straciliśmy trzy bramki. Musieliśmy walczyć do ostatniej minuty, ale pokazaliśmy też naszą mentalność i to, że potrafimy walczyć do końca – mówił Lewandowski w pomeczowej rozmowie z telewizją Eleven Sports.

„FC Lewandowski Muenchen” – tytułuje "Die Zeit”, który także nie ustaje w zachwytach. „Nowo wybrany najlepszy piłkarz roku w Europie to fenomen. Gdyby odebrać mu wszystkie gole z poprzedniego sezonu, Bayern zdobyłby o 15 punktów mniej. To nie wystarczyłoby do mistrzostwa. Bayern jest uzależniony od swojego snajpera, ale nałogi nigdy nie są dobre” – pisze "Die Zeit" .

500 goli Lewandowskiego

Oprócz wygrania prawie w pojedynkę meczu Lewandowskiemu udało się ustanowić kolejne rekordy. W starciu z berlińczykami przekroczył granicę 500 goli w zawodowym futbolu. W statystyce brane są pod uwagę jego bramki zdobyte dla Znicza Pruszków, Lecha Poznań, Borussii Dortmund, Bayernu, a nawet Delty Warszawa. Pierwszego gola w karierze strzelił piętnaście lat temu.

– Wszyscy wiemy, że Robert chce strzelić gola w każdym meczu. Cieszy mnie też, że wnosi inne elementy, które są ważne w sporcie zespołowym – uzupełnił trener Bayernu Hansi Flick.

Kapitan reprezentacji Polski osiągnął już wiele, ale nawet ostatni czas jest pasmem sukcesów. Oprócz tytułów drużynowych otrzymał ostatnio także nagrodę dla najlepszego piłkarza Europy przyznawaną przez UEFA (Unia Europejskich Związków Piłkarskich).