Niemieckie lotniska. Większe wynagrodzenie dla personelu naziemnego

Według związku zawodowego Verdi na kilku niemieckich lotniskach udało się wynegocjować bez strajków „bardzo dobre” umowy zbiorowe. W myśl tychże ponad 6 tysięcy pracowników obsługi naziemnej miałoby otrzymać do 26 procent więcej wynagrodzenia. Podwyżki płac wynegocjowane zostały dla pracowników firmy handlingowej Aviation Handling Services, która obsługuje lotniska w Dusseldorfie, Hanowerze i Kolonii/Bonn. Jak podał Verdi, pracownicy naziemni otrzymają od 17 do 26 procent więcej wynagrodzenia w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Zgodnie z tym płace u usługodawcy Aviapartner w Dusseldorfie i Hanowerze wzrosną od poniedziałku o 300 euro.

Z kolei na największym niemieckim lotnisku we Frankfurcie nad Menem pracownicy firmy handlingowej Fraground otrzymają wstecz od 1 lipca do 14 procent podwyżki oraz rekompensatę w wysokości 700 euro za obecne obciążenia pracą w ruchu lotniczym.

Związkowi zawodowemu udało się także ostatnio uzyskać podwyżki płac w wysokości 18 procent dla pracowników firmy Stuttgart Ground Service oraz firmy przeładunkowej Acciona w Dusseldorfie.

Negocjacje z Lufthansą

Od środy Verdi przystąpi także do trzeciej rundy negocjacji z Lufthansą o podwyżki dla około 20 tysięcy pracowników obsługi naziemnej. W zeszłym tygodniu związek zawodowy wywarł presję na tego największego niemieckiego przewoźnika powietrznego 26-godzinnym strajkiem. Doprowadziło to do odwołania ponad tysiąca lotów, co dotknęło ponad 130 tysięcy pasażerów. Verdi domaga się od Lufthansy podwyżki płac o 9,5 procent w okresie 12 miesięcy.

Według Instytutu Gospodarki Niemieckiej na niemieckich lotniskach brakuje obecnie 7200 wykwalifikowanych pracowników do obsługi naziemnej i kontroli bezpieczeństwa. Dla pasażerów oznacza to wydłużony czas oczekiwania.

(AFP/jar)

