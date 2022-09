Niemieckie krematoria chcą oszczędzać gaz

Z powodu szybko rosnących cen paliw krematoria w Niemczech będą oszczędzać gaz. – Przede wszystkim dzięki pracy wielozmianowej, jak i przez obniżenie temperatury można zmniejszyć jego zużycie – wyjaśnił w rozmowie z Ewangelicką Agencją Prasową Stephan Neuser, sekretarz generalny Federalnego Związku Niemieckich Przedsiębiorców Pogrzebowych.

Nie wszystkie ze 162 krematoriów w Niemczech mają takie możliwości. – W sumie w ten sposób uda się jednak zaoszczędzić dużo paliwa – przekonuje Neuser.

O sto stopni mniej

Propozycje te zostały złożone przez Federalną Grupę Roboczą, która zrzesza przedstawicieli krematoriów miejskich i prywatnych. – Piec może pracować na kilka zmian i praktycznie nie potrzeba do tego gazu – przekonuje Neuser.

Wiele zakładów już uzyskało wyjątkowe zezwolenia na zmniejszenie temperatury spalania o 100 stopni. Federalne rozporządzenie ws. kontroli imisji wymaga co prawda ws. kremacji minimalnej temperatury 850 stopni. – Jednak w wyjątkowych przypadkach nie sprzeciwia się redukcji do 750 stopni. W zależności od rodzaju pieca oszczędza się wtedy od 20 do 40 proc. gazu – tłumaczy sekretarz.

W Dolnej Saksonii, Nadrenii-Palatynacie i Badenii-Wirtembergii takie wyjątkowe regulacje już wprowadzono na poziomie gmin.

Koszty pogrzebu te same

Jak jednak ocenia Stephan Neuser, nie wpłynie to znacząco na ogólne koszty pogrzebu: – Koszty kremacji to obecnie 300-600 euro, czyli ok. 10 proc. całkowitego kosztu pochówku w urnie.

Prawie wszystkie krematoria w Niemczech mają piece zasilane gazem. Zakłady z piecami elektrycznymi to wyjątki. Obecnie w Niemczech kremacji poddaje się ok. 75 proc. zmarłych. W 1996 roku kremacji poddawano zaledwie około jednej trzeciej zmarłych.

(EPD/mar)

