Niemieckie Kościoły zainaugurowały „Tydzień dla Życia”

Niemiecki Kościół katolicki i ewangelicki zainaugurowały w Hanowerze akcję „Tydzień dla Życia”. Tegorocznej edycji towarzyszy motto "Chronić życie. Towarzyszyć ludziom. Zapobiegać samobójstwom”. Oba Kościoły chcą dojść przyczyn depresji i myśli samobójczych oraz wskazać możliwości lepszej prewencji oraz opieki nad osobami zagrożonymi samobójstwem.

Odpowiedzialność moralna Kościoła

Przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego (EKD) Heinrich Bedford-Strohm stwierdził, że Kościół zawiódł w tej kwestii i ponosi historyczną odpowiedzialność za potępianie samobójców i odmawianie im pochówku. Tym samym przyczyniał się do potęgowania u ich najbliższych poczucia winy. - Badania wskazują, że osoby, które targnęły się na swoje życie, doprowadziły do ciężkiego kryzysu u co najmniej dziesięciu osób z ich najbliższego otoczenia – powiedział Bedford-Strohm. Szef EKD apeluje o więcej uwagi dla potencjalnych samobójców. Miłość Boga jest skierowana także do nich, jak i do tych, którzy dopuścili się samobójstwa.

Prewencja samobójstw

Przewodniczący Episkopatu Niemiec, kardynał Reinhard Marx, wezwał do „zdecydowanego działania”, jeśli chodzi o ratowanie i towarzyszenie ludziom w ich życiowej drodze. Jednocześnie zaznaczył, że „prewencja samobójstw dotyczy nas wszystkich”. Marx wyróżnił oferty Kościołów oraz organizacji społecznych dla osób, które wątpią w sens życia.

Jak wynika z danych statystycznych, co roku około 10 tys. osób w Niemczech odbiera sobie życie. Jeszcze więcej podejmuje takie próby.

Organizowana od 1994 r. przez Kościoły katolicki i ewangelicki akcja „Tydzień dla Życia” poświęcona jest ochronie ludzkiego życia. W tym roku odbywa się po raz 25.

