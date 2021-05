Niemieckie katoliczki za prawem kobiet do głoszenia kazań

Z okazji dnia Apostołki Junii obchodzonego 17 maja, Katolicka Wspólnota Kobiet w Niemczech (KFD) po raz drugi zorganizowała akcję głoszenia kazań przez kobiety. Akcja rozpoczęła się już w weekend. Dwanaście kobiet, wśród nich kilka referentek parafialnych, wygłosiło kazania w dwunastu miejscach w Niemczech. Referent parafialny to zawód duszpasterski w niemieckim Kościele rzymskokatolickim, który po Soborze Watykańskim II zastąpił funkcję asystentki duszpasterskiej, sprawowanej w niemieckim Kościele prawie wyłącznie przez kobiety.

Nadzieja na zmiany

Teolog Ulrike Goeken-Huismann (59) z KFD powiedziała agencji prasowej DPA, że zgodnie z prawem kościelnym kobiety nie mają prawa wygłaszać kazań podczas mszy z celebracją eucharystyczną. Są do tego uprawnieni jedynie księża i diakoni. Podkreśliła, że to koniecznie musi się zmienić. Ma nadzieję, że zakaz głoszenia kazań przez kobiety zostanie zniesiony w trakcie obecnego procesu reform w Kościele katolickim, czyli drogi synodalnej.

Marianne Arndt, która w sobotę wygłosiła kazanie w kolońskim kościele, powiedziała: „Myślę, że musimy iść do przodu, żeby po robotnikach i młodzieży, nie stracić jeszcze kobiet w naszym katolickim Kościele”.

Postać Apostołki Junii została włączona do nowego jednolitego przekładu Biblii dopiero w 2016 roku. Przez wieki z powodu błędu tłumaczenia zakładano, że chodziło o mężczyznę o imieniu Junias.

Wsparcie duchownych

Prepozyt Gregor Giele z Lipska widzi w ogólnokrajowym „Dniu Kaznodziejek" ważny krok w kierunku zniesienia zakazu głoszenia kazań dla kobiet. – Wszyscy świeccy powinni mieć prawo do głoszenia kazań, ponieważ głoszenie jest odzwierciedleniem świadectwa wiary – powiedział najwyższy rangą proboszcz w Lipsku. – Jeśli z kwestii politycznej stałoby się to czymś oczywistym, to byłby to prawdziwy postęp – dodał. W lipskiej parafii kobiety od czasu do czasu wygłaszają kazania w ramach specjalnych uroczystości wielkopostnych.

Giele podkreślił, że kazanie, nawet dla księdza, nie jest teoretycznym traktatem, ale zawsze przede wszystkim świadectwem wiary. – Każdy chrześcijanin, który przyjął Sakrament Bierzmowania, obdarzony Duchem Świętym, głosi wiarę jako rzecz oczywistą. Czyni to w swojej rodzinie, w swoim otoczeniu, a także w parafii – powiedział. Nie dostrzega różnic uzależnionych od płci.

Według Giele jest to ważny znak, że teraz kobiety mobilizują się do walki o możliwość głoszenia świeckich kazań. – Bo kobiety zawsze w drugiej kolejności musiały walczyć o posługi w strefie ołtarza – jako ministrantki, lektorki czy pomocniczki przy udzielaniu komunii – dodał.

Błogosławieństwo par homoseksualnych w kościele św. Benedykta w Monachium, 10.05.2021

Spory w Kościele

Głoszenie kazań przez kobiety w niektórych niemieckich kościołach skrytykowała grupa Maria 1.0. W opublikowanym w Eichstaett stanowisku krytyce poddani zostali także duchowni błogosławiący pary homoseksualne oraz udzielanie komunii protestantom podczas Ekumenicznego Konkresu Kościelnego.

Wszystkie trzy praktyki określono jako niezgodne z prawem kościelnym. Grupa Maria 1.0 została założona w maju 2019 jako reakcja na ruch Maria 2.0, który przerodził się w ogólnokrajową falę protestów przeciwko zdominowanemu przez mężczyzn Kościołowi katolickiemu i na rzecz dostępu kobiet do święceń kapłańskich.

(dpa,KNA/sier)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>