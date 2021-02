Niemieckie domy opieki: Ochotnicy pilnie poszukiwani

Federalna Agencja Pracy (BA) pośredniczyła do tej pory w oddelegowaniu do domów opieki 4.500 pracowników, którzy mają pomagać w przeprowadzaniu testów na COVID-19. Jak w rozmowie z agencją epd zaznaczyła jedna z rzeczniczek BA, nie ma dokładnych danych na temat tego, jak duże jest zapotrzebowanie na takich pracowników, gdyż Federalna Agencja Pracy otrzymuje jedynie ogólną informację od lokalnych władz, że takie zapotrzebowanie istnieje.

W sobotę (13.02.2021) temat ten podjęła „Rheinische Post”. Według gazety zapotrzebowanie na takich pracowników jest o wiele większe niż to, o którym jest informowana BA. Dodatkowi pracownicy mają wesprzeć placówki opiekuńcze w przeprowadzaniu testów na obecność koronawirusa u gości i personelu. Chodzi o to, by odwiedziny w tych miejscach były w ogóle możliwe i żeby zapobiec infekcjom. Według Federalnej Agencji Pracy placówki opiekuńcze już teraz stoją przed wielkim wyzwaniem kadrowym i pilnie potrzebują wsparcia.

20 euro za godzinę

Do pomocy mogą zgłaszać się zarówno osoby z medycznym czy pielęgniarskim wykształceniem, jak i te w jakikolwiek sposób związane ze społecznymi zawodami, ale także osoby bez wcześniejszych doświadczeń związanych z zawodami medycznymi.

W styczniu BA rozpoczęła szukanie wsparcia dla personelu placówek opiekuńczych i uruchomiała specjalny numer, a także utworzyła stronę internetową w celu rekrutacji chętnych osób. Miałyby one przeprowadzać testy w domach opieki. Agencja przekazuje dane władzom lokalnym i te kierują chętnych do wybranych ośrodków. Wynagrodzenie wynosi 20 euro za godzinę.

Na początku pracowników domów opieki wspierali przede wszystkim żołnierze Bundeswehry. Według danych Ministerstwa Obrony Niemiec do pomocy przy testowaniu zostało skierowanych ponad trzy i pół tysiąca żołnierzy i żołnierek, a kolejnych tysiąc zostało przydzielonych do innych zadań. Zgodnie z planami rządu Niemiec mają oni krok po kroku być zastępowani ochotnikami.

