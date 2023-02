Niemieckie browary w kryzysie. Eksplozja kosztów

Międzynarodowy Dzień Piwa: tak piją Niemcy

Ogromny wybór

Niemcy to kraj piwa. Z zaledwie czterech składników niemieckim browarom udało się stworzyć ponad 5500 marek piwa. A jest ich coraz więcej: co tydzień na rynek trafia co najmniej jedno piwo nowej marki. I nie chodzi tu tylko o klasę, ale także o masowość: według raportu BarthHaas Niemcy są piątym co do wielkości narodem piwowarskim na świecie. Na pierwszym miejscu są Chiny.