Niemiecki socjolog: Praska Wiosna zmieniła również Niemcy

Deutsche Welle: Od Praskiej Wiosny minęło pół wieku. Jakie było nastawienie do niej w Republice Federalnej? Czechosłowacja była przecież wtedy w niemieckiej pamięci krajem, który wypędził własnych obywateli narodowości niemieckiej.

Jürgen Danyel: Relacje między Niemcami a Czechosłowacją w okresie po powstaniu Republiki Federalnej w 1949 roku były mocno obciążone przez historię. Zarówno ze względu na porozumienie monachijskie, jak i wypędzenie Niemców, ale oczywiście także z powodu antykomunistycznych nastrojów w społeczeństwie niemieckim. W epoce Antonína Novotnego [który był pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Czechosłowacji w latach 1953-68 i prezydentem kraju w latach 1957-68] de facto nie było żadnych stosunków między Republiką Federalną a Czechosłowacją.

DW: Czy to się zmieniło podczas Praskiej Wiosny?

JD: Tak, stosunkowo szybko. Pierwszym krokiem było nawiązanie stosunków gospodarczych. W Pradze powstała niemiecka misja handlowa. W tym samym czasie rząd Kurta Kiesingera [CDU, kanclerz federalny w latach 1966-69] i Willy’ego Brandta [SPD, wicekanclerz i federalny minister spraw zagranicznych w gabinecie Kiesingera, kanclerz federalny w latach 1969-72] był zainteresowany nawiązaniem stosunków z poszczególnymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Zrobił to z Rumunią i Jugosławią i był gotów poprawić relacje z Czechosłowacją i nawiązać z nią stosunki dyplomatyczne.

Żołnierze Układu Warszawskiego na ulicach Pragi otoczeni przez mieszkańców

DW: Jak to przebiegało?

JD: Miesiące Praskiej Wiosny, szczególnie kwiecień i maj ’68, były okazją do żywej wymiany i kontaktów. Ale to wszystko działo się nieformalnie, ponieważ obie strony musiały brać wzgląd na Związek Sowiecki. Nie chciały go prowokować. Przywództwo NRD pod kierownictwem Waltera Ulbrichta śledziło to z wielkim niepokojem. Zachodnie mocarstwa akceptowały wprawdzie kurs i politykę wschodnią Brandta i Kiesingera, ale nie chciały widzieć jakiejś szczególnej roli Niemiec.

DW: Niemniej jednak NATO, a zwłaszcza Niemcy, zostały oskarżone przez Sowietów o próbę wyrwania Czechosłowacji z bloku wschodniego. To był powód inwazji, prawda?

JD: Tak. Rząd federalny działał bardzo ostrożnie. Zawsze starał się trzymać zasad neutralności i nieingerencji. W tym samym czasie miała jednak miejsce taka dynamika kontaktów, że nie można było jej dłużej ukryć. Dla obu stron wciąż było niejasne, kto właściwie siedział przy stole. Czy z jednej strony byli to oficjalni przedstawiciele KPC, a z drugiej rządu federalnego? A może osoby prywatne? Chodziło nie tylko o polityków goszczących w Pradze, jak Egon Bahr, ale i o intelektualistów, jak Günter Grass, którzy byli bardzo blisko SPD. Również Willy Brandt usiłował w swojej polityce i staraniach o fotel kanclerski uwzględniać rozwój na Wschodzie i w Czechosłowacji. Było to oczywiście bardzo uważnie obserwowane w Moskwie i Berlinie Wschodnim.

DW: Jak to wyglądało? Kto się spotkał z kim?

Praskie ślady Praskiej Wiosny Bunt literatów W lipcu 1967 roku Milan Kundera otwierając IV zjazd Związku Pisarzy Czechosłowackich skrytykował cenzurę, a Pavel Kohout zażądał jej zniesienia. Dołączyli kolejni, wśród nich Václav Havel. Pisarze obradowali w Narodowym Domu na Vinohradach.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Bunt partii Krytyka narastała też w szeregach Komunistycznej Partii Czechosłowacji. W styczniu 1968 roku jej Komitet Centralny odwołał stalinowca Antonína Novotnego z funkcji I sekretarza i powołał na to stanowisko Alexandra Dubczeka. W dawnej siedzibie KC KPC nad Wełtawą mieści się dziś czeskie ministerstwo transportu.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Bunt społeczeństwa Zmian chcieli wszyscy. Pragnienia te wyraził krytyczny wobec partii manifest „2000 słów”, zainicjowany przez czterech naukowców, spisany przez pisarza Ludvíka Vaculíka i podpisany przez 100 tysięcy osób. Powstał w hotelu Union pod Wyszehradem i ukazał się 27 lipca 1968 roku – w dzień po zakazaniu cenzury.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Bunt Słowaków Domagający się równych praw we wspólnym państwie Słowacy doprowadzili do przekształcenia od 1969 roku unitarnej Czechosłowacji w federację. Siedzibą Zgromadzenia Federalnego stał się gmach budowany wówczas ponad placem Wacława. W latach 1995-2009 mieściło się tu Radio Wolna Europa/Radio Swoboda.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Najazd na Czechosłowację Kilkaset tysięcy żołnierzy i około 6000 czołgów Układu Warszawskiego przekroczyło czechosłowackie granice w nocy z 20 na 21 sierpnia. Praga została zaatakowana z ziemi i z powietrza. Sowieci opanowali najpierw praskie lotnisko Ruzynie. Dziś nosi ono imię Václava Havla.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Atak na Telewizję Siedziba telewizji na placu Gorkiego (dziś jest to budynek Czeskiego Banku Narodowego na placu Wagi Siennej) padła około 10 rano. Ale Czechosłowacka Telewizja nadawała nadal z prowizorycznych studiów aż do powrotu z Moskwy uprowadzonego przywództwa w dniu 27 sierpnia.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Bój o Radio Na ulicy Vinohradskiej prażanie zbudowali barykadę, by chronić główną siedzibę Czechosłowackiego Radia. Zaatakowany przez sześć czołgów budynek został w końcu opanowany przez Sowietów. Zginęło 15 cywilów. Ich nazwiska znajdują się na jednej z tablic przy wejściu.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Następca RWE Lucie Vopálenská w studiu Czeskiego Radia Plus. Informacyjny kanał publicznego radia nadaje dziś z nowej części budynku zaatakowanego przez sowietów 50 lat temu. Powstał między innymi ze stacji Czeskie Radio 6/Radio Wolna Europa współtworzonej również przez Głos Ameryki, BBC i Deutsche Welle.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Partia w podziemiu 22 sierpnia w fabryce CzKD na praskich Vysoczanach odbył się nadzwyczajny zjazd partii, pierwotnie planowany na wrzesień. Uczestniczyło w nim 1192 z 1543 wybranych delegatów. Do Pragi jednak dotarł jedynie co dziesiąty słowacki delegat, co stało się później pretekstem do unieważnienia zjazdu.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Rozstrzelane muzeum Tak jak dziś wygląda dawna fabryka CzKD, tak prawdopodobnie wyglądała w sierpniu ’68 roku ostrzelana przez sowietów fasada Muzeum Narodowego na placu Wacława. Tu, „pod koniem”, czyli pomnikiem św. Wacława u stóp Muzeum, zaczynało się potem wiele demonstracji.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Prezydent Praski Zamek od stu lat jest siedzibą prezydentów – także wybranego w 1968 roku Ludvíka Svobody. Uwolnienie uprowadzonych do Moskwy przywódców Praskiej Wiosny – łącznie z Frantiszkiem Krieglem, który jako jedyny odmówił podpisania „Protokółu Moskiewskiego” – było właśnie jego zasługą.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Ludzkie pochodnie w Pradze 16 stycznia 1969 roku, w proteście przeciw ogarniającej społeczeństwo apatii, podpalił się przed Muzeum Narodowym student Jan Palach. Zmarł trzy dni później. Palach miał naśladowców. Jednym z nich był Jan Zajíc. Obu przypomina dziś mały, wspólny pomnik na placu Wacława.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Ludzka pochodnia w Warszawie W proteście przeciw inwazji podpalił się też Polak Ryszard Siwiec – 8 września 1968 roku, podczas Dożynek na Stadionie Narodowym. Zmarł 12 września. W 2009 roku mała ulica na praskim Żiżkovie, przy której mieści się USTR – czeski IPN, otrzymała imię Siwca.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Bunt studentów Praską Wiosnę definitywnie zakończyło brutalne stłumienie demonstracji w pierwszą rocznicę inwazji. 20 lat później podobnie rozbita demonstracja praskich studentów stała się początkiem końca komunizmu w Czechosłowacji. Ich protest upamiętnili po ćwierćwieczu prezydenci Czech, Polski, Niemiec, Węgier i Słowacji.

Praskie ślady Praskiej Wiosny Ofiary „205 486 skazano, wykonano 248 wyroków śmierci, 4500 zmarło w więzieniach, 327 zginęło na granicach, 170 938 obywateli wyemigrowało”, głoszą napisy na Pomniku Ofiar Komunizmu na stokach wzgórza Petrzin na Malej Stranie, lewobrzeżnej dzielnicy Pragi. Ofiarą inwazji z 1968 roku padło 137 osób. Autor: Aureliusz M. Pędziwol



JD: Teraz już wiemy, że kontakty te były stosunkowo szerokie. SPD pod kierownictwem Brandta chciała z jednej strony rozmawiać z reformatorskim przywództwem wokół Dubczeka, z drugiej zaś musiała się odnieść do odrodzonej w społeczeństwie obywatelskim czechosłowackiej socjaldemokracji. Był to dylemat, z którym socjaldemokraci mieli do czynienia również później wobec opozycji w Europie Środkowo-Wschodniej: czy rozmawiać z rządem, czy z reformatorami w partii komunistycznej, czy wspomagać starania społeczeństwa obywatelskiego? To już było widać podczas Praskiej Wiosny.

DW: Niemieccy socjaldemokraci nie zdali chyba zbyt dobrze tego egzaminu?

JD: Tak, to było trudne. Pole manewru dla obu stron było często ograniczone. Po pierwsze, Niemcy, zwłaszcza ci, którzy prowadzili rozmowy i negocjacje, byli nawet bardziej bojaźliwi niż strona czeska. To oni naciskali na hamulec, gdy czescy eksperci ekonomiczni wyrażali zainteresowanie kredytami z Republiki Federalnej. Bonn odpowiadało, że to jest możliwe jedynie w ramach rozwiązania europejskiego. Było bowiem jasne, że w tym wypadku nie może być żadnej specjalnej drogi niemieckiej. Ten dylemat socjaldemokracji był uwikłany w plątaninie różnych względów i uwarunkowań politycznych. Jeśli przyjrzeć się temu bliżej, nie wygląda to zbyt chwalebnie.

DW: W 1988 roku francuski prezydent François Mitterand podczas swojej wizyty w Pradze zaprosił dysydentów na śniadanie do ambasady francuskiej. Można więc było inaczej, czyż nie?

JD: Po 1989 roku pojawiła się krytyka, że nie tylko socjaldemokraci, ale także inne partie polityczne, jak choćby CDU, zbyt długo stawiały na rozmowy z przywództwem politycznym. Po inwazji na Czechosłowację stało się bowiem dla nich oczywiste, że osiągnięcie jakiekolwiek bilateralnego porozumienia ze środkowoeuropejskim państwem satelickim jest realne jedynie via Moskwa. Dla Bahra i Brandta stało się jasne, że znów muszą robić jakieś geszefty z Moskwą.

DW: Jak wpłynęło to na stosunki niemiecko-czechosłowackie?

JD: Praska Wiosna była krótkim oknem możliwości dla stosunków między Republiką Federalną a Czechosłowacją. Inwazja zniweczyła wiele i myślę, że miała długoterminowy wpływ na stosunki niemiecko-czeskie, aż do dziś. Te priorytety obowiązują nadal: stosunki rosyjskie, każdy kanclerz jedzie do Polski, ale następcy Czechosłowacji – Czechy i Słowacja – mają jeszcze mniejszy wpływ i pozostają coraz bardziej w tyle. Myślę, że ma to coś wspólnego z tym załamaniem stosunków, które spowodowała inwazja.

Alexander Dubcek przemawia do robotników w Pradze w sierpniu 1968 roku

DW: A jak Niemcy zareagowały na tę inwazję?

JD: W społeczeństwie niemieckim panowała wielka sympatia dla Praskiej Wiosny, co raz jeszcze zostało wyraźnie pokazane po inwazji. We wszystkich wielkich niemieckich miastach odbywały się wiece. Nawet w małych miasteczkach demonstrowały setki i tysiące ludzi. Nie tylko sympatycy Praskiej Wiosny, ale także szerokie rzesze ludności: uczniowie, studenci, urzędnicy państwowi.

Obraz Czechosłowacji w Republice Federalnej bardzo się zmienił. To stworzyło atmosferę, w której zapanowała gotowość przyjęcia uchodźców.

DW: Czyli ta zmiana zaczęła się właśnie od Praskiej Wiosny?

JD: Tak. Praska Wiosna odegrała wielką rolę, nawet jeśli to był krótki czas. To był punkt zwrotny w stosunkach między Republiką Federalną a Czechosłowacją. Reżim Husaka nie mógł już potem, w okresie normalizacji, stłamsić owego polepszonego wizerunku Niemiec. W przeciwnym razie nie doświadczylibyśmy tego rozwoju po ’89 roku.

DW: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Aureliusz M. Pędziwol

* Socjolog Jürgen Danyel (urodzony w 1959 roku w Mariańskich Łaźniach w Czechach Zachodnich) jest zastępcą dyrektora Centrum Badań Historii Najnowszej (Zentrum für Zeithistorische Forschung, ZZF) w Poczdamie, gdzie kieruje Departamentem Historii Mediów i Społeczeństwa Informacyjnego. Jednym z jego obszarów badań i zainteresowań jest historia Praskiej Wiosny.