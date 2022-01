Niemiecki sanepid zwiększa liczbę pracowników

W pierwszym roku pandemii rząd Niemiec wspólnie z władzami landowymi postanowił w ramach tzw. Paktu na rzecz Publicznej Służby Zdrowia zwiększyć do końca 2021 roku liczbę etatów o 1500 w 400 urzędach zdrowia. Według agencji prasowej DPA, w wielu regionach powstało ich więcej niż zakładano.

Urzędy przeciążone pandemią

Jak wynika z informacji odpowiednich ministerstw i organów administracji 14 z 16 krajów związkowych, dotąd utworzono łącznie 2171 nowych miejsc pracy.

Od początku pandemii urzędy ds. zdrowia są nieustannie przeciążone ustalaniem łańcuchów zarażeń, określaniem liczby infekcji i monitorowaniem wymogów w zakresie ochrony. Tymczasem w ramach Paktu przewidziane są również modernizacja i lepsze usieciowienie administracji. Rząd federalny przeznacza na ten program do 2026 roku cztery miliardy euro.

Oprócz lokalnych urzędów zdrowia do służby zdrowia należą również urzędy państwowe i inne instytucje, które oferują np. poradnictwo rodzinne lub są odpowiedzialne za kontrolę wody pitnej. Ustalono jednak, że 90 proc. nowych miejsc pracy będzie dotyczyć urzędów zdrowia, w których zatrudnionych jest około 17 tys. osób - wynika z wcześniejszych danych Stowarzyszenia Lekarzy Publicznej Służby Zdrowia.

Znacznie powyżej celu

W pierwszym etapie realizacji Paktu kraje związkowe powinny były stworzyć co najmniej 1500 nowych, stałych etatów w pełnym wymiarze godzin w publicznej służbie zdrowia, obliczonych na okres od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Do końca 2022 roku powinno przybyć kolejne 3 500 etatów. Jak się okazało, kilka landów poczyniło szybsze postępy niż zakładano. Według danych ministerstwa zdrowia Nadrenii Północnej-Westfalii, celem było utworzenie 323 nowych stanowisk do końca 2021 r., a utworzono ich 469. Również resort zdrowia Badenii-Wirtembergii poinformował o nadwyżce. Zamiast 200 utworzono 264 stanowiska pracy.

W Bawarii do końca 2021 roku miało powstać co najmniej 237 nowych etatów w pełnym wymiarze godzin., Jednak, jak wyjaśnił kilka dni temu bawarski minister zdrowia Klaus Holetschek: „w rzeczywistości do końca roku w bawarskiej służbie zdrowia utworzono i obsadzono 403 nowe etaty w pełnym wymiarze godzin, z czego 258 w samych tylko państwowych i gminnych urzędach zdrowia”. Z kolei w Szlezwiku-Holsztynie przekroczono plan dwukrotnie oddając 101 nowych etatów. Także Dolna Saksonia przekroczyła zakładany plan.

Niektóre kraje związkowe wskazują także, że oprócz dodatkowych stałych stanowisk, w zależności od sytuacji pandemicznej, zatrudniany jest tymczasowo także dodatkowy personel. W Bawarii, która została szczególnie dotknięta czwartą falą pandemii, na początku stycznia oddelegowano ponad 5.400 pracowników, jak poinformowała rzeczniczka landowego resortu zdrowia.

Hamburg zgłosił w ubiegłym roku około 900 dodatkowych stanowisk tymczasowych. W urędach zdrowia pomaga od czasu do czasu także Bundeswehra.

(DPA/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>