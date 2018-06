Niemiecki piłkarz Mesut Özil: potrzebuję czasu

„Być zmuszonym do opuszczenia mundialu po fazie grupowej, to bardzo boli. Nie byliśmy wystarczająco dobrzy. Będę potrzebował trochę czasu, by uporać się z tym” – taki wpis zawodnik umieścił na swoim profilu na Twitterze.

Symbol niemieckiej klęski

29-letni piłkarz, od 2013 związany kontraktem z Arsenalem, rozczarował w Rosji fanów podobnie jak jego koledzy. Część komentarzy na temat niemieckiej klęski koncentruje się na nim i to właśnie ten zawodnik o tureckich korzeniach urasta w mediach do symbolu klęski.

Do wpisu na Twitterze Özil dodał opatrzone krzyżykiem hasło #SayNoToRacism. Nie odniósł się jednak wprost do fali ostrej krytyki, jaka spotkała go po opublikowaniu zdjęć, na których on i jego kolega z reprezentacji Ilkay Gündogan stoją obok tureckiego prezydenta Erdogana.

Erdogan i Özil 13.05.2018 w Londynie

Fala ostrej krytyki

W połowie maja Özil i Gündogan spotkali się w Londynie z tureckim prezydentem, trzymając w rękach koszulki swoich angielskich klubów w ręku. Na koszulce Gündogana widniał napis po turecku: „Wielki szacunek dla mojego prezydenta”.

Wspólne zdjęcia piłkarzy niemieckiej Jedenastki z prezydentem krytykowanym za łamanie praw człowieka, spowodowało falę niechęci skierowanej przeciw piłkarzom. Podczas meczu z Austrią (2.06.) zostali wygwizdani.

Przed wyjazdem drużyny na mistrzostwa świata do Rosji zawodników wzięła w obronę kanclerz Angela Merkel, tłumacząc, że nie pomyśleli oni o konsekwencjach i że na pewno „nie chcieli rozczarować swoich fanów”.

dpa, DW / sier