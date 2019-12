Niemiecki ocet może być balsamiczny

Nazwa "Aceto Balsamico di Modena" (wł. ocet balsamiczny z Modeny) jest objęta przez Unię ochroną zarówno nazwy jak i oznaczenia geograficznego od 2009 roku. Niemiecka firma Balema natomiast produkuje octy winne z win z niemieckiego regionu Baden i nazywa je "Balsamico" (wł. balsamiczny) and "Deutcher Balsamico" (niemiecki balsamiczny).

Sformułowania te nie spodobały się włoskiej grupie producenckiej Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, której zdaniem łamią one unijne prawo. Gremium pozwało niemieckiego producenta do sądu. Sprawa dotarła aż do Niemieckego Federalnego Sądu Konstytucyjnego, który poprosił o opinię Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Sąd w Luksemburgu uznał, że sformułowanie "aceto" jest powszechnie używane, a "balsamico" jest przymiotnikiem często wykorzystywanym do nazywania octu o słodko-kwaśnym smaku. Zwracał uwagę, że producenci z innych regionów wykorzystują te same słowa, np. "Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia".

Sprawa teraz wróci do Niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego.

dpa/jm

