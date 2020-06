Niemiecki MSZ wystawia rachunek za pomoc w przelotach

„Maas-Airline”- tak na poły kpiąco na poły z podziwem nazwano specjalne loty czarterowe rządu federalnego. Zorganizowanie podczas pandemii powrotów do kraju dla ponad 200 tys. Niemców, wracających ze wszystkich stron świata, było dla ministra spraw zagranicznych Heiko Maasa oraz pracowników jego resortu i ambasad w wielu krajach ogromnym wysiłkiem. Dlatego, gdy loty powrotne zostały w dużej mierze zakończone, szef MSZ dał jasno do zrozumienia: „Nie możemy i nie będziemy powtarzać takiego działania”. Operacja ta kosztowała Niemcy około 94 mln euro. Środki na ten cel przekazał rządowi Bundestag. Jednak rząd nie musi zwracać całej kwoty, lecz odzyska dużą część zarówno z unijnego funduszu ochrony ludności, jak i od samych podróżnych. Pierwsze rachunki zostały już wysłane.

Koszty zróżnicowane w zależności od miejsca pobytu

Loty z Wysp Kanaryjskich i Afryki Północnej kosztują 200 euro, a lot z Karaibów i Afryki Południowej 500 euro. Ci, którzy musieli być odebrani z Ameryki Południowej i Azji zapłacą 600 euro, a z Nowej Zelandii i Australii 1000 euro. Około 67 tys. podróżnych jest proszonych o uregulowanie kosztów. Większość z nich to Niemcy, ale także obywatele UE i państw trzecich. Reszta powracających osób dotarła do Niemiec częściowo za pośrednictwem biur podróży, częściowo dzięki innym liniom lotniczym i już za to zapłaciła. W związku z tym słuszne i właściwe było, aby pasażerowie mieli udział w kosztach, które zorganizował rząd federalny. Szef resortu spraw zagranicznych Heiko Maas nie pozostawił co do tego żadnych wątpliwości.

Zdaniem ministerstwa spraw zagranicznych ceny pomiędzy 200 a 1000 euro są przejrzyste i "niebiurokratyczne". W najbliższych miesiącach, gdy MSZ będzie posiadało wszystkie dane pasażerów, stopniowo będą wysyłane do nich faktury. Ponieważ liczne lotniska na całym świecie są nadal zamknięte, może to zająć nieco czasu.

(ARD/jar)

