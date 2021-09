Niemiecki minister zdrowia: Pandemia skończy się wiosną

Taką prognozę Spahn przedstawił w rozmowie z gazetą „Augsburger Allgemeine”. „Jeżeli nie pojawi się nowy wariant koronawirusa, przed którym nie chroni szczepionka, co jest bardzo mało prawdopodobne, to wiosną pandemia będzie pokonana i będziemy mogli wrócić do normalności” – powiedział minister w wywiadzie, opublikowanym w środę (22.09.2021).

Według niego tzw. odporność stadna zawsze zostaje osiągnięta. „Pytanie tylko, czy dzieje się to dzięki szczepieniom czy poprzez zakażenia. Szczepienia są zdecydowanie bezpieczniejszą drogą” – dodał Spahn.

Ryzyko wciąż wysokie

Ostrzegł też, że nie wolno lekceważyć zagrożeń związanych z infekcją koronawirusem, pomimo malejącej liczby nowych przypadków. „Także w zeszłym roku mieliśmy w tym samym czasie podobną chwilę wytchnienia. To jeszcze nie koniec” – powiedział. I przestrzegł, że jesienią i zimą, gdy więcej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, a układ odpornościowy jest trochę słabszy, wzrasta ryzyko zakażenia.

Minister zdrowia RFN Jens Spahn (z prawej) i szef Instytutu Roberta Kocha Lothar Wieler

Od kilkunastu dni liczba nowych przypadków koronawirusa w Niemczech systematycznie spada. W środę Instytut Roberta Kocha (RKI) poinformował o 10 454 przypadkach, odnotowanych w ciągu minionej doby. To o 16 proc. mniej niż w środę przed tygodniem. Zachorowalność (średnia siedmiodniowa liczba przypadków na 100 tys. mieszkańców) wynosi 65, najmniej od 25 sierpnia. W związku z COVID-19 zmarło 71 osób.

Za wcześnie na Dzień Wolności

Zdaniem Spahna spadek tych wskaźników wiąże się przede wszystkim z zakończeniem sezonu urlopowego oraz zaostrzeniem zasad dotyczących testów na koronawirusa, przede wszystkim w szkołach, co pozwala na przerwanie łańcuchów zakażeń. Minister uważa też, że pomocne okazało się wprowadzenie pod koniec sierpnia tzw. zasady 3G, która oznacza, że dostęp do niektórych miejsc i usług mają tylko osoby zaszczepione na COVID-19, ozdrowieńcy oraz posiadający negatywny wynik testu na koronawirusa (geimpfte, genesene, getestete).

Według najnowszych danych RKI 67,4 proc. mieszkańców Niemiec otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki, zaś 63,3 proc. jest w pełni zaszczepionych. W opinii Spahna ten odsetek jest jeszcze zbyt niski, by w Niemczech – wzorem niektórych innych krajów – ogłaszać Dzień Wolności i znieść obostrzenia pandemiczne. „Jeżeli nie będziemy mieli już żadnych środków ostrożności, nasze oddziały intensywnej terapii będą obciążone z powodu wciąż dużej liczby niezaszczepionych” – ocenił Spahn.

EPD, DPA/ widz