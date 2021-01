Niemiecki minister: Potrzebne szczepionki dla biednych krajów

W Niemczech akcja szczepienna posuwa się opieszale, jednak w biedniejszych krajach świata sytuacja jest dużo bardziej dramatyczna. Minister ds. rozwoju Gerd Mueller (CSU) w rozmowie z „Neue Osnabruecker Zeitung” ostrzegł przed skutkami pandemii i lockdownu dla ubogich regionów świata, apelując do Europy o zaangażowanie się we współfinansowanie tamtejszych programów szczepień. "Musimy pamiętać o tym globalnym wymiarze, jeśli chcemy powstrzymać pandemię" – powiedział. Szczepionka musi być również dostępna dla najuboższych, i to "nie w pewnym momencie, ale w tym roku".

Zaznaczył, że 14 procent ludności zamieszkującej najbogatsze kraje świata ma już zabezpieczonych ponad 50 procent szczepionki. Europa nie może popełnić błędu myśląc, że może pokonać wirusa tylko na własnym kontynencie, ostrzegł minister. "Nawet gdybyśmy byli wolni od wirusa, wróciłby on w ciągu jednej nocy na pokładzie samolotu lub z paletą towarów" – cytuje Muellera „Neue Osnabruecker Zeitung”.

Lockdown oznacza nowe choroby

Mueller opowiedział się za inwestowaniem w rozbudowę globalnych mocy produkcyjnych: "Kraje takie jak RPA mają potencjał, by produkować szczepionki dla Afryki". Aby tego dokonać, Niemcy musiałyby w tym roku zwiększyć swój udział w globalnym finansowaniu szczepionek do miliarda euro. "Byłby to ważny znak międzynarodowej solidarności". Unia Europejska również musiałaby się bardziej zaangażować. "USA ogłosiły cztery miliardy pod rządami nowego prezydenta Joe Bidena. Unia Europejska musi teraz przynajmniej temu dorównać."

Na całym świecie, powiedział, pandemia koronawirusa wywołała dramatyczny kryzys głodu, gospodarki i ubóstwa. "Czasami mam wrażenie, że my w Europie nie dostrzegamy skali konsekwencji" - stwierdził polityk CSU. "Blokada spowodowała załamanie się łańcuchów dostaw - z dramatycznymi konsekwencjami w krajach rozwijających się. Eksperci szacują, że dwa miliony ludzi umiera na gruźlicę, AIDS i malarię, ponieważ leki do leczenia tych chorób już nie docierają."

Śmierć nie tylko z powodu wirusa

Obecnie tylko jedno na dziesięcioro dzieci chodzi do szkoły. Wiele dzieci prawdopodobnie już nigdy do niej nie wróci, uważa Mueller. "Ponadto panuje głód, ponieważ łańcuchy dostaw zostały przerwane i znikają miejsca pracy. Już prawie 300 milionów ludzi straciło pracę. Bez zasiłków krótkoterminowych i programów socjalnych zostają z niczym. Więcej ludzi umiera z powodu tych konsekwencji pandemii niż z powodu samego wirusa."

dpa, RND / sier

