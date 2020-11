Niemiecki minister odradza Polsce i Węgrom zawetowanie budżetu UE

„W naszym wspólnym interesie jest szybkie uruchomienie funduszu odbudowy, tak pilnie potrzebnego na złagodzenie społecznych i gospodarczych skutków pandemii. Kto go blokuje, szkodzi przecież sam sobie”, powiedział „Die Welt” (12.11.2020) niemiecki minister stanu ds. Europy Michael Roth (SPD).

„Ten nowy instrument będzie bolesny”

Negocjatorzy PE i niemieckiej prezydencji wypracowali we wtorek (10.11.2020) porozumienie w sprawie długoterminowego budżetu UE i funduszu odbudowy, w tym tzw. mechanizm warunkowości budżetu UE. Polska zapowiedziała, że skorzysta z prawa do sprzeciwu, premier Węgier Viktor Orban zagroził zawetowaniem pakietu finansowego, jeżeli wypłata środków będzie uzależniona od przestrzegania praworządności.

„Głównym celem niemieckiej prezydencji w Radzie UE jest lepsza ochrona i wzmocnienie praworządności”, tłumaczył „Die Welt” niemiecki socjaldemokrata , dodając, że: „Za pomocą tego nowego mechanizmu możemy obciąć środki, jeżeli państwo członkowskie naruszy zasady praworządności”. Dla objętego takimi sankcjami rządu może to być „jak najbardziej dotkliwe finansowo”. „Jeżeli Komisja Europejska skorzysta ze swoich możliwości, ten nowy instrument będzie bolesny”.

Ostre hamowanie byłoby niebezpieczne

Według niemieckiego polityka, bez mechanizmu warunkowości Parlament Europejski nie zgodziłby się na opiewający na 1,8 biliona euro pakiet finansowy. Dlatego zapowiadany przez niektóre państwa sprzeciw jest nieefektywny. „Groźby nie posuną nas teraz ani o krok. A kto stosuje się do europejskich reguł i zasad gry, tak czy owak nie ma się czego obawiać”, stwierdził Michael Roth. Osiągnięte porozumienie jest „prawdziwym przełomem”. „Unia Europejska wyraźnie sygnalizuje nim swoją zdolność do działania i solidarności”, dodał polityk stwierdzając, że trudno mu sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek mógł być teraz poważnie zainteresowany ostrym hamowaniem i „zatrzymaniem tego pociągu”. „Byłoby to bardzo niebezpieczne”, powiedział Roth.

