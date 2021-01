Niemiecki minister o skardze Polski i Węgier: „Mam bardzo duże zaufanie do TSUE”

Niemiecki minister ds. europejskich Michael Roth ze spokojem przyjmuje zapowiedź Polski i Węgier, że zaskarżą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) mechanizm praworządności. „Mam bardzo, bardzo duże zaufanie do TSUE jako instytucji chroniącej wartości europejskie” – powiedział Roth w wywiadzie dla agencji prasowej AFP. „Tak (TSUE) orzekał zawsze w ostatnich latach i dekadach, więc nie boję się też tej decyzji”.

Spór o praworządność

Po tygodniach zmagań szefowie 27 rządów i państw UE uzgodnili na początku grudnia rekordowy budżet Unii, w tym wprowadzony przez niemiecką prezydencję mechanizm praworządności, który przewiduje cięcia funduszy unijnych w przypadku naruszenia praworządności.

Ze względu na ten mechanizm Warszawa i Budapeszt groziły zawetowaniem budżetu, ale w końcu z weta zrezygnowały. Zamiast tego zapowiedziały skargę do TSUE.

Niemiecki minister ds. europejskich Michael Roth

„Cieszę się, że mamy teraz szansę, aby TSUE w sposób wiążący wyjaśnił, że chodzi o instrument zgodny z traktatami” – powiedział Roth. Praworządność jest tym, co łączy wewnętrznie UE. „Teraz praworządność nas dzieli, a musi nas jednoczyć. Mamy tu znaczny deficyt wiarygodności”.

Wartości takie same dla wszystkich

Odnosząc się do zarzutów m.in. ze strony Polski i Węgier pod adresem UE, niemiecki minister ds. europejskich podkreślił, że działania na rzecz praworządności są „obowiązkiem dla wszystkich, a nie żadną ideologią”. „Wartości, o których mówimy, a które są podstawą artykułu 2 traktatów UE i do których przestrzegania zobowiązały się wszystkie kraje europejskie, są uniwersalne i nie różnią się dla poszczególnych stron świata, nie ma zatem żadnej zachodniej, wschodniej czy śródziemnomorskiej interpretacji” – zauważył Michael Roth. Dodał, że nie można „porzucać tych wartości i podstawowych zasad, odwołując się do narodowych tradycji i kultur”.

Polska i Węgry od lat są krytykowane za naruszanie zasad praworządności. Roth podkreślił, że wprowadzone podczas niemieckiej prezydencji w UE instrumenty ochrony praworządności są wiążące dla wszystkich państw członkowskich – także Niemiec. „My również raz po raz mamy do czynienia z dyskryminacją i wykluczeniem, ale również całkowicie niedopuszczalnym antysemityzmem. UE musi się tu uważnie przyjrzeć, wszystkie kraje, bez wyjątku, ponoszą odpowiedzialność”.

(AFP/dom)