Niemiecki minister: musielibyśmy aresztować Putina

Minister sprawiedliwości Niemiec Marco Buschmann odniósł się do decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), który wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina.

Jak powiedział gazecie „Bild am Sonntag”, spodziewa się, że Trybunał niebawem zwróci się do Interpolu oraz bezpośrednio do krajów uznających jurysdykcję MTK o wykonanie tej decyzji. – Niemcy są wówczas zobowiązane aresztować prezydenta Putin i przekazać go MTK, gdyby pojawił się na niemieckim terytorium – powiedział Buschmann.

Niemiecki minister zaznaczył, że Trybunał w Hadze, w przeciwieństwie do organów wymiaru sprawiedliwości poszczególnych krajów, może występować przeciwko przywódcom innych państw.

Rosja: absurdalna decyzja

Władze na Kremlu po raz kolejny powtórzyły w niedzielę, że Rosja nie uznaje jurysdykcji MTK. – Rosja robi i będzie robić to, co odpowiada jej interesom – powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w odniesieniu do wypowiedzi Buschmanna. Z kolei rosyjski ambasador w Niemczech Siergiej Nieczajew zarzucił Niemcom eskalowanie sporu.

– Nieodpowiedzialne wypowiedzi niektórych przedstawicieli Niemiec, o tym, że będą wspierać bezprawną i całkowicie absurdalną decyzję MTK i że są gotowi ją egzekwować, są skrajnie niepokojące i świadczą o tym, jak oderwani są oni od rzeczywistości w swoich dążeniach eskalowania konfliktu z Rosją – przekazał ambasador.

Minister Marco Buschmann

Narodowy Komitet Śledczy zapowiedział nawet przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w związku z wypowiedzią Buschmanna.

Mający swoją siedzibę w Hadze w Holandii Międzynarodowy Trybunał Karny wydał w piątek nakaz aresztowania wobec Putina w związku z podejrzeniami o zbrodnie wojenne w Ukrainie. Śledczy zarzucają rosyjskiemu prezydentowi odpowiedzialność za akcje porwań i przesiedleń ukraińskich dzieci na okupowanych terenach. Rosja przekonuje, że dzieci zostały wywiezione do Rosji, aby chronić je przed działaniami wojennymi.

Obok Rosji Międzynarodowego Trybunału w Hadze nie uznają też m.in. USA oraz Chiny. Status Rzymski, ustanawiający MTK, podpisało 120 państw.

(DPA/szym)