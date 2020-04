Niemiecki europoseł: Orban opiera swą władzę niemal wyłącznie na pieniądzach z UE

Koronakryzys stwarza pretekst do tego, by unijne pieniądze rozdzielać bez kontroli, co „szeroko otwiera wrota do nadużyć” – ostrzega niemiecki eurodeputowany, członek komisji kontroli budżetowej w europarlamencie Daniel Freund w wywiadzie dla dziennika „Die Welt”. „Firmy i obywatele mają kłopoty finansowe i szybko potrzebują pieniędzy, a politycy są gotowi odpowiedzieć na te potrzeby i rozdawać pieniądze bez czasochłonnych kontroli” – tłumaczy.

Jego zdaniem, Bruksela ma jednak „moralny obowiązek kontrolowania przepływu pieniędzy” z unijnego budżetu, które skierowano na wsparcie krajów UE w walce z pandemia. „Jeżeli środki z Brukseli na końcu nie trafiają do tych, którzy ich potrzebują, szybkie wypłaty środków nie są tu zbyt pomocne” – twierdzi niemiecki polityk.

„Pieniądze mogą zniknąć w kieszeni kleptokratów”

Daniel Freund przyznał, że szczególnie dręczy go sytuacja na Węgrzech, „gdzie Viktor Orban do tej pory z upodobaniem przekazywał pieniądze z UE stronnikom, zabezpieczając w ten sposób swoją władzę”. „Orban opiera swoją władzę niemal wyłącznie na pieniądzach z UE. Jeżeli pomoc związana z koronakryzysem popłynie na Węgry bez żadnych warunków i kontroli, jest bardzo prawdopodobne, że wsparcie nie trafi do tych, którzy ich naprawdę potrzebują” – powiedział niemiecki polityk.

Jego zdaniem przyjęte na Węgrzech ustawy o stanie zagrożenia sprawiają, że sytuacja jest jeszcze bardziej problematyczna. „Węgry i Polska już teraz są największymi odbiorcami pieniędzy z UE. Polska jest największym beneficjentem netto, a Węgry otrzymują z funduszy najwięcej środków na jednego mieszkańca. Dlatego można oczekiwać, że oba kraje najbardziej skorzystają też z już przyjętej pomocy związanej z koronawirusem” – zauważył niemiecki europoseł.

Daniel Freund dodał, że „przynajmniej na Węgrzech rośnie ryzyko, iż pieniądze te znikną w kieszeniach kleptokratów”. „Poprzez bezwarunkowe wypłaty UE tylko cementowałaby autokratyczne struktury władzy. „Byłoby kiepskim dowcipem historii, gdyby unijna pomoc wspierała autokratów. Pomoc na walkę z koronawirusem nie może wspierać nepotyzmu Orbana” – ocenił.

KE ma możliwości wstrzymania wypłat

Według niemieckiego europosła Komisja Europejska ma możliwość przekazywania części środków unijnych bezpośrednio do finalnych odbiorców, np. węgierskich organizacji pomocowych, z pominięciem rządu w Budapeszcie i – jak ocenił – w czasie koronakryzysu powinna w większym stopniu korzystać z tej możliwości. Wypłata pozostałych środków powinna z kolei zostać uzależniona od spełnienia konkretnych warunków. „Unijne reguły przewidują, że wypłaty z funduszy strukturalnych mogą zostać wstrzymane, jeżeli wadliwa jest kontrola dystrybucji i wydatkowania środków (…) Oznacza to, że jeżeli kraj nie ma działającego systemu kontroli, funkcjonującego parlamentu i nie dotrzymuje podstawowych zasad rządów prawa, jak niezawisłe sądy, to nie ma pieniędzy” – tłumaczy Freund.

Uważa on, że „właściwie Komisja już teraz powinna wstrzymać wypłaty pieniędzy unijnych do Budapesztu”, co wcale nie byłoby precedensem. „Najwyraźniej Komisja już nieraz analizowała wstrzymanie wypłat. Teraz sytuacja jest znacznie gorsza, dlatego komisarz ds budżetu Johannes Hahn powinien potraktować ją poważnie” – ocenił polityk.

Zdaniem niemieckiego europosła aktualny kryzys byłby też dobrym momentem, by skłonić Węgry, by przystąpiły do Prokuratury Europejskiej, która zajmuje się ściganiem przestępstw przeciwko budżetowi UE.

