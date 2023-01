Niemiecki eksport do Rosji najniższy od 20 lat

Jak wynika z tymczasowych danych Komisji Wschodnioeuropejskich Relacji Gospodarczych (niem. Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft), na które powołuje się we wtorek agencja Reutersa, eksport do Rosji spadł w ciągu ubiegłego roku o dobre 45 procent i jego wartość wyniosła 14,6 mld euro. „To najniższy poziom od 20 lat” – stwierdził dyrektor Komisji Michael Harms. Z kolei import z Rosji z powodu wysokich cen ropy i gazu wzrósł o 11 procent do 37 mld euro. Tym samym deficyt handlowy między Niemcami a Rosją wzrósł do rekordowego poziomu - import przewyższył eksport o około 22 mld euro.

Największą pozycją eksportową w niemieckim biznesie z Rosją są obecnie produkty z branży farmaceutycznej. W przypadku maszyn - drugiej co do wielkości kategorii eksportowej - największą rolę odgrywają maszyny rolnicze. – Odzwierciedla to politykę UE, która świadomie wyłącza z sankcji sektor zdrowia oraz ważny dla globalnego zaopatrzenia sektor rolniczy – powiedział Harms.

Poza tym straty w eksporcie można zaobserwować we wszystkich branżach. W szczególności dotknięta jest produkcja samochodów i części do nich oraz elektrotechnika. W znacznym stopniu przyczyniło się do tego zawieszenie niemieckiej produkcji samochodów w Rosji oraz sankcje UE na towary technologiczne.

Ponure prognozy

Komisja Wschodnioeuropejskich Relacji Gospodarczych nie spodziewa się szybkiej zmiany sytuacji. Według Michaela Harmsa „perspektywy dla eksportu do Rosji są ponure”. – Wojna i jej konsekwencje w postaci sankcji, recesji, spadku siły nabywczej w Rosji oraz wycofanie się niemieckich przedsiębiorców z rynku rosyjskiego cofa nas w bilateralnych stosunkach handlowych o dekady – uważa ekspert.

Jego zdaniem eksport towarów do Rosji w bieżącym roku utrzyma się dalej na niskim poziomie. Harms przewiduje także, że w zwkązku z ograniczaniem importu surowców energetycznych z Rosji, „również deficyt w bilansie handlowym wyraźnie się skurczy”.

(RTR/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>