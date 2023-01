Niemiecki ekspert ds. terroryzmu: Harry ściąga na siebie zagrożenie

Niemiecki ekspert ds. terroryzmu Peter Neumann powiedział w rozmowie z dziennikiem „Bild”, że po przyznaniu się księcia Harry’ego do zabicia 25 talibów w Afganistanie, naraził on na niebezpieczeństwo chociażby weteranów, którzy teraz są jeszcze bardziej narażeni na ataki islamistów. Tłumaczył, że taka sytuacja (większego zagrożenia) może mieć miejsce w Duesseldorfie, gdzie we wrześniu mają odbyć się Igrzyska Niezwyciężonych (Invictus Games – ang.), czyli zawody zawody sportowe skierowane do żołnierzy i weteranów wojennych rannych w misjach w kraju i poza granicami. Ich współinicjatorem jest książę Harry.

"Potencjalny cel" dla terrorystów

Neumann w gazecie „Bild” stwierdził, że chwalenie się zabijaniem przeciwników "jest uważane za naganne wśród żołnierzy. Zwiększa to również zagrożenie jeśli chodzi o bezpieczeństwo księcia Harry’ego”.

Książę Harry z żoną, aktorką Meghan Markle

W swojej kontrowersyjnej autobiografii, która właśnie pojawiła się w księgarniach, Harry napisał: „Nie było to coś, co napełniało mnie satysfakcją, ale też się tego nie wstydziłem”. W innym fragmencie książki nazwał talibów, których zabił, „szachowymi figurami”. Jeden z wysokich rangą przedstawicieli talibów, Anas Hakkani, zareagował na te słowa na Twitterze: „Panie Harry! Ci, których Pan zabił, nie byli szachowym figurami, byli ludźmi; mieli rodziny czekające na ich powrót”. Hakkani oskarża księcia o zbrodnie wojenne.

Ekspert od terroryzmu Neumann dostrzega po słowach Brytyjczyka „abstrakcyjne zagrożenie”: „Gdziekolwiek Harry pojawia się publicznie, jest potencjalnym celem”. Wcześniej swoje obawy dotyczące Igrzysk Niezwyciężonych w Duesseldorfie wyraził brytyjski ekspert wojskowy. „Spodziewam się, że poziom zagrożenia będzie zdecydowanie wyższy” – powiedział gazecie „Sunday Mirror” emerytowany admirał Alan West.

Pikantne detale

West oczekuje, że po słowach księcia Harry’ego na imprezie sportowej w Duesseldorfie wystąpią „poważne problemy w zakresie bezpieczeństwa”. „Trzeba będzie podjąć odpowiednie środki, aby chronić weteranów” – podkreślił. Książę był „bardzo głupi” ujawniając szczegóły swojej służby w Afganistanie.

Książę Harry (po lewej) z ojcem i bratem księciem Williamem, 2005 rok

Autobiografia księcia Harry’ego jest naszpikowana pikantnymi detalami dotyczącymi brytyjskiej rodziny królewskiej, z którą Harry zerwał. Wspólnie z żoną, amerykańską aktorką Meghan Markle i dwoma synami, żyje w Stanach Zjednoczonych. W książce skarży się na rywalizację ze swoim bratem księciem Williamem, określa małżonkę swojego ojca „złą macochą” i pisze o jego samotności. Książka już teraz jest bestsellerem.