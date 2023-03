Niemiecki dziennik: Turyści z Niemiec wracają do Polski

Co roku do Polski przyjeżdża prawie trzy miliony gości z Niemiec – pisze niemiecki dziennik „Hamburger Abendblatt”. To mniej więcej tyle co przed pandemią koronawirusa.

„Dla Niemców urlop w Polsce należy do ulubionych”, a liczba niemieckich turystów odwiedzających Polskę znowu osiągnęła poziom sprzed pandemii koronawirusa – pisze niemiecki dziennik „Hamburger Abendblatt”. Tym samym Polska zajmuje ósme miejsce pod względem ulubionych zagranicznych celów podróży. Na tej samej pozycji znalazła się Holandia, a na nieco wyższej Francja – wynika z danych Grupy Badawczej Urlop i Podróże (FUR).

Niemcy wydali w Polsce 1,7 mld euro

W 2022 roku przyjechało do Polski około 2,8 mln urlopowiczów z Niemiec – prawie 47 proc. więcej niż w roku 2021 i podobnie dużo jak w roku 2019, czyli przed pandemią koronawirusa.

Z tej liczby 1,9 mln osób wybrało Polskę na co najmniej pięciodniowy urlop (wzrost o prawie 27 proc.). Liczba krótkich podróży od dwóch do czterech dni wzrosła ponad dwukrotnie z 400 tys. do 890 tys. Łącznie goście z Niemiec wydali w Polsce w 2022 roku ok. 1,7 mld euro – o 100 mln więcej niż w roku 2019.

Dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie Konrad Guldon mówi, że na początku ubiegłego roku najpierw był optymistyczny co do tego, iż po pandemii ludzie znowu zaczną podróżować do Polski, ale gdy Rosja napadła na Ukrainę, wiele osób zrezygnowało z podróży za Odrę. Stopniowo jednak sytuacja uległa poprawie: „Wielu niemieckich gości zauważyło, że na polskim wybrzeżu Bałtyku, na Mazurach czy w Sudetach może się czuć równie pewnie, jak w niemieckich ośrodkach wypoczynkowych” – powiedział hamburskiemu dziennikowi Guldon.

Nowe autostrady i ścieżki rowerowe

Zachwala, że nawet w obliczu inflacji w Polsce, kraj ten oferuje bardzo dobrą jakość usług w stosunku do ceny w porównaniu z wieloma innymi miejscami. Na dodatek Polska ma atrakcyjną bazę noclegową, bo połowa wszystkich hoteli została otwarta w ciągu ostatnich 15 lat. Polacy zmodernizowali ponadto drogi i sieć kolejową.

Dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie widzi również szansę w rosnącym zainteresowaniu gości zrównoważonymi i zorientowanymi na naturę wakacjami. Zachwala liczne rezerwaty przyrody i licznie powstające trasy rowerowe.

Konrad Guldon liczy ponadto, że po zakończeniu restrykcji pandemicznych znowu rozkręci się turystyka autokarowa. Przed pandemią Polska była bowiem dla Niemców najpopularniejszym zagranicznym kierunkiem na wycieczki autokarowe trwające co najmniej pięć dni. Około pół miliona Niemców przebywało rocznie na dłuższych wycieczkach autokarowych w Polsce. Z tego powodu Polska Organizacja Turystyczna i Stowarzyszenie Turystyki Autokarowej RDA zawarły porozumienie o bliższej współpracy.

Operatorzy wycieczek zachwalają też aktywny wypoczynek w Polsce. Turystów z Niemiec przyciągają nowe i rozbudowane ścieżki rowerowe, jak otwierana w tym roku 300-kilometrowa Mazurska Pętla Rowerowa.