Niemiecki dziennik: Po katastrofie na Odrze UE szykuje nowe przepisy

Brandenburski dziennik „Maerkische Oderzeitung” (MOZ) informuje w czwartek, 1 grudnia, o zmianach, jakie Unia Europejska chce wprowadzić w związku z sierpniową katastrofą na Odrze. „Bruksela chce zaostrzyć przepisy dotyczące ostrzegania mieszkańców sąsiednich krajów w przypadku szkód w środowisku. W przyszłości państwa będą zobowiązane do informowania położonych w dole rzeki państw sąsiadujących oraz UE o wystąpieniu katastrofy ekologicznej” – pisze „MOZ”.

Gazeta informuje, że obecnie w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia rzeki np. na wysokości Wrocławia trzeba poinformować o tym jedynie województwo lubuskie, ale nie Brandenburgię. Po katastrofie na Odrze w lecie br., która przyczyniła się do masowego śnięcia ryb i innych organizmów rzecznych, Polska była krytykowana przez Niemcy za brak natychmiastowego przekazania informacji o skażeniu. Teraz regulujące to przepisy mają być zmienione – pisze „MOZ”.

Alarmujący stan Odry

Wcześniej, w rozmowie ze stacją RBB minister środowiska Brandenburgii przyznał, że stan Odry nadal jest alarmujący. Vogel wezwał stronę polską do ujawnienia, kto stoi za zrzutami soli, które przyczyniły się do rozwoju toksycznych alg i w rezultacie do masowego śnięcia ryb. Zaapelował też do UE, aby ta wpłynęła w tej sprawie na Polskę.

Zdaniem ministra zrzuty soli do Odry trwają nadal. „Wiemy, że pochodzą one z Polski” – powiedział Axel Vogel w RBB. Dodał, że strona polska nie przedstawiła dotąd rejestru zrzutów. „Polacy są bardzo skąpi, jeśli chodzi o ujawnianie, kto dokonuje dozwolonych zrzutów i ile ich jest. Tego, kto odprowadza nielegalnie, polskie władze też pewnie nie wiedzą” – stwierdził minister.

Będzie kolejna katastrofa?

Vogel obawia się, że w przyszłości może dojść ponownie do masowego śnięcia ryb w rzece, jeśli wystąpi kombinacja dużej ilości zrzutów soli, wysokich temperatur i toksycznych gatunków alg. „Wtedy następnego lata będziemy mieli znowu katastrofę ekologiczną i każdego następnego lata też” – dodał. Aby do tego nie doszło, kluczowe jest ograniczenie zrzutów soli do Odry.

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na facebooku! >>