Niemiecki dyplomata o Nord Stream 2: popełniliśmy błąd

– Na etapie planowania Niemcy nie docenili pewnych rzeczy. Należało na samym początku włączyć w ten projekt Polskę i innych. Niemcy zbyt długo udawali, że Nord Stream 2 nie jest projektem politycznym. To był błąd – powiedział Wolfgang Ischinger w wywiadzie dla konsorcjum medialnego "Netzwerk Deutschland". Jego zdaniem teraz jednak Niemcy nie powinni ugiąć się pod presją USA. – To byłoby na dłuższą metę trucizną dla relacji niemiecko-amerykańskich – powiedział. Jak zaznaczył, niemiecki rząd powinien jednak nadal rozmawiać z Kijowem, by rozwiać obawy Ukrainy przed izolacją w polityce zagranicznej.

Pod koniec grudnia 2018 ambasador USA w RFN Richard Grenell zagroził sankcjami firmom, które uczestniczą w budowie Nord Stream 2.

Z kolei minister gospodarki Niemiec Peter Altmaier (CDU) powiedział w wywiadzie dla dziennika ekonomicznego "Handelsblatt", że budowa gazociągu jest już na zaawansowanym etapie i niemiecki rząd nie widzi możliwości ingerencji w ten proces, ponieważ nie ma do tego podstaw prawnych.



(DPA/du)