Niemiecki budżet 2019: więcej pieniędzy na obronę i cele socjalne

Wielka koalicja Angeli Merkel przeznacza w przyszłym roku więcej pieniędzy na obronę, pomoc rozwojową i cele społeczne – odciążone mają zostać m. in. rodziny. Przyjęty w piątek (9.11.2018) projekt na 2019 przewiduje wydatki o wysokości 356,4 mld euro tj. o prawie 13 mld więcej niż w bieżącym roku.

Po raz szósty z rzędu obejdzie się bez zaciągania nowych długów. Przyjęty przez komisję budżetową projekt musi zostać zatwierdzony przez Bundestag na posiedzeniu w dniach 19-23 listopada.

Ostateczny projekt ustawy przewiduje między innymi wzrost wydatków na obronność z 38,5 mld w 2018 na 43,2 mld euro w 2019. Niemiecki MON chce przeznaczyć dodatkowe środki m. in. na zakup okrętów oraz helikopterów transportowych.

Z 9,4 mld do 10, 2 mld euro wzrośnie też budżet ministerstwa pomocy rozwojowej. Najwięcej pieniędzy otrzyma tradycyjnie już Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych. Będzie to 145,3 mld (2018: 139,2 mld). Dodatkowe pieniądze przeznaczone mają zostać na pomoc społeczną i dopłaty do czynszu i ogrzewania.

Zatwierdzone przez komisję budżetową plany ministra finansów Olafa Scholza (SPD) przewidują ulgi podatkowe i odciążenie rodzin. Podniesiony ma zostać m. in. zasiłek na dzieci tzw. Kindergeld, z którego korzysta także wielu zatrudnionych w Niemczech Polaków. Więcej pieniędzy przeznaczonych ma zostać także na badania naukowe, kulturę i ochronę środowiska.



(AFP/du)