Niemiecki biznes liczy na pozytywne skutki wizyty Putina. "Intensywność kontaktów"

„Intensywność kontaktów między Niemcami a Rosją w minionych miesiącach wyraźnie wzrosła. To pozytywne zjawisko” – oświadczył Wolfgang Buechele, prezes Komisji Wschodniej – Stowarzyszenia Europy Wschodniej Niemieckiej Gospodarki (OAOEV).

„Lista zadań, które mogą być rozwiązane tylko we współpracy z Rosją jest długa, a tylko ten, kto (z partnerem) rozmawia, może rozwiązywać problemy i realizować wspólne projekty” – podkreślił niemiecki przedsiębiorca.

Władimir Putin spotka się z kanclerz Angelą Merkel w sobotę, w rezydencji niemieckiego rządu - zamku Meseberg pod Berlinem. Przywódcy Niemiec i Rosji mają rozmawiać o sytuacji w Syrii i na Ukrainie, sankcjach wobec Rosji oraz kwestiach energetycznych.

Wolfgang Buechele wyraził zadowolenie z powodu „gotowości Rosji do kontynuowania tranzytu gazu przez Ukrainę”. W tej sprawie toczą się „konstruktywne negocjacje”, co „napawa optymizmem” i co należy uznać za sukces niemieckiego rządu – ocenił.

Dwie nitki gazociągu Nord Stream - istniejąca oraz planowana

Wspólne interesy Niemiec i Rosji

Prezes Komisji Wschodniej podkreślił, że Niemcy, UE i Rosja mają wiele wspólnych interesów. Wymienił w tym kontekście obronę wolnego handlu światowego, ochronę klimatu, kontrolę procesów migracyjnych, zachowanie umowy z Iranem i walkę z terroryzmem.

Jak dodał, ważnym celem pozostaje stworzenie wspólnego obszaru gospodarczego w Europie. Niemiecki biznes popiera rosyjską propozycję współpracy UE z Euroazjatycką Unią Gospodarczą – kierowanym przez Moskwę blokiem krajów, do którego należą między innymi Kazachstan, Białoruś i Kirgistan.

Ukraina obawia się, że po uruchomieniu nowego gazociągu przez Morze Bałtyckie – Nord Stream 2, Rosja zrezygnuje z transportu gazu do Europy przez Ukrainę, co oznaczać będzie utratę przez ten kraj wpływów z opłat tranzytowych w wysokości 2 mld euro rocznie.

Rząd Merkel popiera projekt budowy Nord Stream 2, który połączy Niemcy bezpośrednio z Rosją. Naciska jednak na Moskwę, by zagwarantowała, że tranzyt gazu przez Ukrainę będzie, przynajmniej częściowo, kontynuowany.

Pokój na Ukrainie warunkiem

Buechele zastrzegł, że warunkiem „prawdziwej normalizacji” w relacjach z Rosją jest pozytywny wynik procesu pokojowego we wschodniej Ukrainie.

Merkel i Putin spotkali się ostatnio, po dłuższej przerwie, w połowie maja w Soczi. Pod koniec lipca w Berlinie przebywali z niezapowiedzianą wizytą szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow oraz szef sztabu generalnego Rosji Waleri Gerassimow.

OAOEV reprezentuje interesy 350 firm i koncernów utrzymujących relacje handlowe z Rosją i innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej, a także Azji Środkowej i Południowego Kaukazu.