Niemiecka rodzina. Mniej małżeństw

W ostatnich 20 latach wyraźnie zmniejszyła się w Niemczech liczba rodzin z nieletnimi dziećmi. W 2019 roku takich rodzin było 8,2 mln – o 1,1 mln mniej niż w roku 1999 – wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden. Obecny stan jest porównywalny z sytuacją sprzed 10 lat.

Wychowują samotnie

Prawie jedną piątą (19 proc.) wszystkich rodzin stanowiły osoby samotnie wychowujące dzieci. Takich rodzin było w ubiegłym roku ok. 1,5 mln.

Natomiast 6,7 mln (81 proc.) to pary z nieletnimi dziećmi, z czego około 5,7 mln to związki małżeńskie i 940 tys. to pary bez ślubu.

Mniej małżeństw

W ciągu dwóch dekad zmniejszyła się przede wszystkim liczba par małżeńskich – wynika z danych statystycznych. Spadek w porównaniu z 1999 rokiem wyniósł 1,6 mln, czyli 22 proc.

W tym samym czasie aż o 77 proc. wzrosła liczba par bez ślubu – z 530 tys. na 940 tys.

Nieznacznie, bo o 9 proc., wzrosła też liczba osób samotnie wychowujących dzieci – z prawie 1,4 mln w roku 1999 do ponad 1,5 mln w 2019.

(DPA/dom)